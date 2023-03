Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore cresciuto nel Bari/ La storia con Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso, dalla carriera calcistica alle prime collaborazioni televisive

Gli appassionati di calcio avranno sicuramente modo di ricordare le gesta, seppur non ad altissimi livelli, di Lorenzo Amoruso. Classe 1971, il difensore è cresciuto nelle giovanili del Bari, debuttando nel calcio professionistico proprio con la squadra pugliese. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie poche di Serie A: oltre alla longeva esperienza al Bari, Lorenzo Amoruso ha avuto modo di vivere due buone stagioni tra le file della Fiorentina.

Gli ultimi dieci anni della carriera di Lorenzo Amoruso sono coincisi con diversi trasferimenti all’estero; con la maglia dei Rangers di Glasgow ha raggiunto forse i picchi più elevati della sua professione calcistica, prima di ritirarsi con la maglia dei Cosmos. Appesi gli scarpini al chiodo, Lorenzo Amoruso ha avuto modo di farsi conoscere anche al pubblico televisivo, complici alcune collaborazioni in programmi anche piuttosto seguiti. La sua prima apparizione sul piccolo schermo, non nelle vesti di calciatore, risale al 2016 alla conduzione del docu-reality Squadre da incubo in collaborazione con il compianto Gianluca Vialli.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, dalla “sfida” a Temptation Island alla possibile rottura

Lorenzo Amoruso ha avuto modo di mettere in mostra in TV anche le sue doti culinarie, cimentandosi nel noto format di Celebrity MasterChef Italia. Infine – forse la più chiacchierata – è da menzionare la sua partecipazione a Temptation Island Vip insieme alla sua compagna Manila Nazzaro. I due riuscirono a superare la prova d’amore a dispetto del gioco di tentazioni presenti nel programma. Eppure, l’amore fortificato da quell’esperienza è stato comunque scalfito da alcune vicissitudini che pare abbiano portato alla rottura definitiva tra i due dopo 5 anni di relazione.

Nelle ultime settimane infatti – in totale assenza di opinione da parte dei diretti interessati – si è parlato con molta insistenza delle possibili ruggini tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Una possibile conferma della crisi e della successiva rottura sarebbe arrivata negli scorsi giorni tra le pagine del settimanale Chi. La rivista di gossip avrebbe infatti accennato alla decisione inamovibile della showgirl, insoddisfatta rispetto alla scelta di Lorenzo Amoruso di dare maggiore spazio alla notorietà piuttosto che ai sentimenti. Manila Nazzaro sarà tra l’altro ospite a Verissimo ed è lecito credere che possano arrivare finalmente delle considerazioni ufficiali in merito allo stato della loro relazione.











