Prosegue ormai da otto anni, senza ripensamenti, la storia d’amore tra Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. I due stanno insieme dal 2016 e nonostante abbiano ben quindici anni di differenza, la loro relazione sembra proseguire a gonfie vele. Selvaggia, infatti, è nata nel 1975 mentre Lorenzo è classe 1990: proprio in quell’anno è nato a Cremona, ma è poi cresciuto a Senigallia. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli fa lo chef, o meglio, è il caso di definirlo un food blogger. Si è dedicato, negli ultimi anni, alla divulgazione dell’arte culinaria, attraverso i social. Sui suoi canali ama condividere ricette e segreti per cucinare con amore, dosando ingredienti e procedimenti, al fine di dar vita ad un’opera d’arte. Non mancano però neppure le immagini con la sua compagna di vita, sempre al suo fianco, spesso in viaggio insieme.

Nel 2016, qualche anno dopo aver conosciuto Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ha preso parte al programma su Real Time “Cortesie per gli ospiti” mentre in Rai ha esordito con Antonella Clerici in “È sempre mezzogiorno”, programma dedicato alla cucina. Nel 2024 il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha partecipato a Ballando con le Stelle, trovando in giuria proprio la sua compagna, che però non ha usato favoritismi né altro nel giudicarlo, sempre senza filtri.

Chi è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli? I conti con la differenza di età

Quel che balza agli occhi quando si guarda il curriculum di Lorenzo Biagiarelli è la differenza di età non trascurabile con Selvaggia Lucarelli. I due hanno quindici anni di differenza ma sembrano molto felici insieme: “Stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti” ha rivelato la (ex) giornalista al Corriere della Sera.

Dunque, nonostante la differenza spesso si faccia sentire e richieda impegno per “mediare” e trovare una via di mezzo, i due si godono il loro amore.

