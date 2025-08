Chi è Lorenzo Doni, ex marito di Irene Grandi: "Mi sarebbe piaciuto diventare mamma, se ciò fosse accaduto in maniera naturale. Avrei avuto voglia di..."

CHI È LORENZO DONI? IRENE GRANDI, “ORA STO BENE DA SOLA E NON VOGLIO…”

Chi è Lorenzo Doni, ex marito di Irene Grandi, e cosa sappiamo della loro storia d’amore e dei motivi per cui il matrimonio è finito anzitempo? Questa sera l’esibizione dell’artista fiorentina sarà uno dei momenti più attesi della scaletta in programma a “Battiti Live”, nel suo nuovo appuntamento su Canale 5: e uno degli eventi più iconici da anni dell’estate italiana, col suo format itinerante tra alcune meravigliose località vacanziere della Puglia, è l’occasione per accendere i riflettori anche sulla vita privata della 55enne cantautrice e parlare anche dei risvolti sentimentali, tra due matrimoni e altrettanti divorzi.

Qui ci focalizziamo sulla seconda storia d’amore, terminata nel 2022 dopo quattro anni: raccontiamo chi è Lorenzo Doni, ex marito di Irene Grandi, figura lontana dalle luci dello show business, e cos’ha rappresentato per lei.

Per scoprire chi è Lorenzo Doni, ex marito di Irene Grandi, e parlare della fine della loro love story possiamo accennare brevemente prima alla vita sentimentale dell’artista nata a Firenze nel 1969: come anticipato già sopra, la Grandi è stata sposata per due volte; la prima nel lontano 2003 quando era convolata a nozze, in quel di Las Vegas (USA), con Alessandro Carotti, una storia-lampo di un solo mese di fidanzamento e coronata dai fiori d’arancio immediatamente.

A dispetto delle malelingue dell’epoca, tuttavia, i due erano rimasti assieme fino al 2010 prima di dirsi addio: la Grandi resterà single, almeno a quanto si sa, fino al 2015 quando nella sua vita entra Lorenzo Doni, avvocato e insegnante di golf conosciuto grazie ad amici comuni; questa volta niente nozze a stretto giro di posta, tanto che la coppia deciderà di fare il grande passo nel luglio del 2018, sposandosi in Sardegna a Narbolia (Oristano).

IRENE GRANDI, “CON LORENZO SONO CAPITOLATA PER INSISTENZA DOPO CHE…”

Raccontando chi è Lorenzo Doni, ex marito di Irene Grandi, possiamo tornare ai primi tempi del loro amore in cui la diretta interessata, aprendosi al magazine ‘Vanity Fair’, aveva così parlato: “Lui non è un musicista, ma lavora dietro le quinte. Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: sono capitolata per insistenza” aveva ammesso l’artista. Tuttavia la loro ‘luna di miele’ è durata poco dal momento che nel 2022 era arrivata la separazione.

Quali sono stati i motivi che hanno portato la Grandi al suo secondo divorzio? In realtà i motivi non sono mai stati chiariti ma da alcune interviste di Irene si colgono alcuni riferimenti che possono aiutarci, senza che tuttavia nessuno di questi rappresenti da solo il motivo della loro crisi: “Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi” aveva detto una volta, mettendo in cima alla lista delle sue priorità il lavoro.

“Mi sarebbe piaciuto diventare mamma, se ciò fosse accaduto in maniera naturale. Avrei avuto voglia, lo avrei accettato volentieri. Ho una simpatia particolare per i bambini, mi viene voglia di viverli” aveva invece confessato l’artista a Silvia Toffanin durante un’ospitata nel salotto di “Verissimo” e che ci aiuta ad aggiungere un pezzo al nostro racconto su chi è Lorenzo Doni, ex marito di Irene Grandi. “Adesso sto bene da sola, non voglio relazioni” aveva aggiunto la 55enne in quell’occasione. “Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro” aveva aggiunto in una intervista, rivelando che aveva scelto di sposarsi nuovamente per “capire se mi sentivo cresciuta, forse per calmare certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica”. E così la Grandi continua a cantare l’amore, l’unico modo che ha per capirlo e “in cui riesco ad avvicinarmici davvero”. E parlando con ‘la Repubblica’ aveva aggiunto: “Sposarmi ancora? Si può essere vicini e innamorati ma senza starsi addosso, che a questa età e senza figli non ha senso. Stare più distanti e vedersi quando lo si desidera veramente, senza soffocarsi”.