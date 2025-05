Cristina Ferrara e la nuova segnalazione a Uomini e Donne

La scelta di Gianmarco Steri è ormai alle porte ma su Cristina Ferrara continuano ad arrivare segnalazioni. L’ultima è arrivata nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2025. Dopo essersi scontrata con Gianmarco Steri che ha accusato di aver ormai scelto Nadia Di Diodato, Cristina ha dovuto rispondere ad una segnalazione riportata in studio da Margherita Aiello, dama del trono over. Quest’ultima ha raccontato alla redazione di aver visto Cristina a cena con un ragazzo.

La dama spiega che, essendo a conoscenza delle regole che devono rispettare i protagonisti del trono classico, vedendola con un ragazzo, ha deciso di comunicare tutto alla redazione che le ha detto di riportare tutto in puntata. Cristina ammette di essere stata a cena, di aver parlato con un ragazzo e svela anche chi sia.

Cristina Ferrara svela chi è Lorenzo di Amici

Cristina Ferrara non nega e spiega di essere stata a cena nel solito ristorante che si trova nei pressi degli studi e che viene frequentato anche dai professionisti di Amici. “Non essendo di Roma, sto in albergo e vado a cena da sola. Avevo incontrato Lorenzo, un ballerino professionista di Amici già in una precedente occasioni e l’altra sera mi ha chiesto come stava andando il percorso con Gianmarco”, spiega la corteggiatrice.

“Sarei proprio stupida, poi, ad andare a cena con un ragazzo vicino agli studi dove avrebbero potuto vedermi tutti”, dice ancora la corteggiatrice che non riesce a capire neanche il motivo per cui Margherita abbia dovuto riportare tale segnalazione. Gianmarco, da parte sua, accetta la spiegazione e va avanti.

