Lorenzo Luporini, chi è il nipote di Giorgio Gaber: età, carriera e Fondazione Gaber

Nipote d’arte e appassionato di comunicazione specialmente nell’ambito musicale, Lorenzo Luporini sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nella nuova puntata de La volta buona, l’ultimo appuntamento di questa settimana prima della consueta pausa del weekend. Il suo nome è indissolubilmente legato al mondo della musica, dal momento che è il nipote di Giorgio Gaber, uno dei celebri cantautori della musica italiana.

Classe 1995, Lorenzo Luporini è un giovane autore e presentatore: il suo percorso di studi l’ha portato a laurearsi in comunicazione e, in particolare, si è specializzato nel settore della comunicazione musicale. Difatti ha lavorato non solo come addetto stampa, ma ha anche colto l’opportunità di collaborare con la Fondazione Gaber, fondata nel 2006 al fine di divulgare e di valorizzare la figura del celebre cantautore e la sua memoria artistica.

Lorenzo Luporini, carriera e vita privata riservata: ha una fidanzata?

Lorenzo Luporini, nell’ambito del suo impegno presso la Fondazione Gaber, si occupa in particolare di divulgare l’opera di Giorgio Gaber, curando soprattutto laboratori e lezioni presso le scuole e le università, parlando di musica, teatro e non solo. Inoltre, nel corso della sua carriera professionale, ha anche assunto il ruolo di co-direttore di Venti, un progetto di intrattenimento e divulgazione dedicato ai giovani, mentre sulla piattaforma di Raiplay ha anche condotto il format Touch. Il futuro a portata di mano.

Un percorso professionale sinora ricco di spunti e opportunità, ben più riservata è invece la sua vita privata. Luporini ha infatti sempre conservato un basso profilo in materia sentimentale e si è sempre ben distanziato dai riflettori del gossip; per questo della sua sfera amorosa sono pressoché inesistenti le informazioni in rete e non sappiamo se abbia una fidanzata al suo fianco o se sia single.