Chi è Lorenzo Terenzi, compagno e futuro marito Michela Murgia/ Attore e regista

Michela Murgia, il calvario della malattia con Lorenzo Terenzi al suo fianco

Michela Murgia è senza dubbio tra le personalità più influenti nell’ambito editoriale italiano; il suo contributo culturale, tra libri, interventi ed iniziative importanti vanta un peso specifico nell’ambito letterario italiano con pochi eguali. La scrittrice attualmente sta però vivendo un periodo piuttosto difficile alle prese con il calvario della malattia. Il tumore che l’ha colpita sta tristemente condizionando la sua quotidianità ma – come raccontato in un’intervista per il Corriere della Sera – c’è sempre spazio per l’amore nella sua vita che corrisponde al nome di Lorenzo Terenzi.

Michela Murgia: “Ho un cancro al 4° stadio, ho pochi mesi di vita”/ “Ora mi sposo”

In un momento così difficile per Michela Murgia, la presenza costante al suo fianco del compagno Lorenzo Terenzi è certamente un valore aggiunto. Come rivelato dalla scrittrice, in un futuro non troppo lontano starebbe pensando di arrivare al grande passo del matrimonio. Considerato il peso della malattia, Michela Murgia considera la possibilità dell’unione nuziale quasi come una necessità: “Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda decisioni” – ha spiegato al Corriere della Sera – ed è per questo che il lieto evento possa arrivare a breve.

De Corato contro Michela Murgia: "Non dovrebbero più invitarla"/ "È pericolosa e..."

Michela Murgia e Lorenzo Terenzi, dal possibile matrimonio al sodalizio teatrale

Lorenzo Terenzi, compagno e possibile futuro marito di Michela Murgia, vanta come lei una carriera artistica di grande prestigio seppur in un binario differente. Nonostante non disdegni l’interesse letterario la sua passione principale – come riporta il Corriere della Sera – è quella della recitazione. Nato a Firenze nel 1988, è uno stimato attore e regista che coltiva in parallelo anche le attività come autore e musicista. Tra gli impegni più importanti di Lorenzo Terenzi spicca il ruolo di assistente alla regia di Veronica Cruciani nella rappresentazione teatrale “Quasi grazia” – realizzato da Marcello Fois – con la partecipazione proprio di Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda.

Michela Murgia vs Letta/ "Pd partito incolore, non fate il vostro lavoro!"

Lorenzo Terenzi e Michela Murgia non sono dunque legati unicamente da un’amore viscerale ma anche da un sodalizio artistico e intellettuale. L’attore e regista risulta anche piuttosto attivo sui social dove tramite il proprio profilo Instagram pubblica a cadenza regolare contenuti di tipo professionale e personale. Tra immagini poetiche e rappresentazioni della quotidianità con la scrittrice, non perde occasione per rimarcare il sentimento forte verso la sua futura moglie Michela Murgia attirando stima e supporto di un buon numero di utenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA