CHI È LORIS KARIUS, FIDANZATO DILETTA LEOTTA/ “Quando ha scoperto della gravidanza…”

“È stato totalmente inaspettato, non era in programma”. Così Diletta Leotta definisce il suo amore per Loris Karius, da cui aspetta una bambina. Ospite di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin com’è nata la loro storia d’amore. “È stato tutto molto veloce, ma anche naturale. Io sono felicissima. Quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine. Eravamo ad una cena con delle amiche, l’ho visto e ho detto loro che era l’uomo della mia vita. L’ho salutato con la mano, visto che mi guardava, e lui si è avvicinato”. Diletta Leotta è entusiasta della sua relazione: “Lui ha una storia molto particolare, è un ragazzo davvero speciale, le cose poi sono andate in fretta”. Riguardo la gravidanza: “È stato uno choc all’inizio, ma mi sono detta che non dovevo pensarci, perché in queste cose non ci sono regole e che era il miglior dono che mi poteva capitare. Con lui sento qualcosa che non so spiegare, un feeling epidermico, senti da dentro”.

I due, che ora si vedono solo nel weekend perché Loris Karius gioca nel Newcastle, da giugno valuteranno la situazione. “Mi sento che ho voglia di fare tantissime cose, ho nuove energie, prima ero molto più pigra. Forse mi sto già abituando a diventare mamma. So che ci saranno dei sacrifici da fare, ma voglio godermi tutto passo dopo passo”. Diletta Leotta preferirebbe che il fidanzato venisse a giocare in Italia. Di sicuro la piccola nascerà a Milano. A tal proposito, ha raccontato anche come ha scoperto di essere incinta: “Era la Vigilia di Natale ed ero a Catania. Abbiamo fatto il test in videochiamata. Io non riuscivo a parlare, lui si è preoccupato, poi gli ho detto di essere incinta. Lui era felicissimo, io sono rimasta senza parole”. Tra l’altro potrebbe nascere il giorno del compleanno della mamma, che ha raccontato di aver pensato di chiamarla Ofelia, come sua madre, ipotesi poi scartata dalla futura nonna che preferirebbe un nome diverso per la nipotina. Infine, sul matrimonio: “Secondo i miei piani, siciliani, la tradizione vorrebbe che prima ci si sposasse e poi si facesse un figlio; quindi, sì nei miei piani c’è il matrimonio. Il resto verrà in maniera naturale. Capito, Loris?”. (agg. di Silvana Palazzo)

Diletta Leotta e Loris Karius rappresentano una delle coppie più chiacchierate del gossip e la loro relazione va a gonfie vele. La siciliana, tra l’altro, aspetta un figlio dall’attuale portiere del Newcastle e si trova al quarto mese di gravidanza.

Loris Karius è nato in Germania, il 22 giugno del 1993 a Biberach an der Riß, Appassionato di calcio sin da piccolo ha debuttato nell’Ulma, per poi passare con Stoccarda. Nel 2009 è stato tesserato nel settore giovanile del Manchester City. Nel 2012, a soli 19 anni 5 mesi e 9 giorni, ha esordito nella Bundesliga, il massimo campionato tedesco, diventando il portiere esordiente più giovane della storia.

Nel 2016, Karius è stato acquistato dal Liverpool e, l’anno seguente, ha debuttato in Champions League. I Reds sono arrivati sino alla finale della competizione europea contro il Real Madrid il 26 maggio del 2018. Non fu una serata semplice per l’estremo difensore che ha commesso una serie di errori tecnici che lo resero famoso in tutto il mondo. Karius si è fatto sorprendere mentre effettuava un rilancio da Karim Benzema, attaccante dei Blancos. Secondo alcune indiscrezioni mai confermate, queste sue incertezze sono state causate da un trauma cranico provocato da uno scontro di gioco con il difensore del Real Sergio Ramos. Nel 2020 è andato in prestito all’Union Berlino, poi nel 2022 è passato a giocare con il Newcastle Utd, dove, però, è il secondo portiere.

Il rapporto tra Loris Karius e Diletta Leotta venne scoperto a ottobre 2022, un mese dopo spuntarono anche le prime foto del portiere a Milano per andare a casa della conduttrice: quel legame fu raccontato come qualcosa in più di una semplice amicizia. Che tra loro ci fosse del tenero era chiaro fin dalle prime paparazzate. In un primo momento, però, sia Karius che la conduttrice sportiva hanno scelto di non confermare la relazione.

Da allora sono terminati sotto i riflettori, immortalati insieme in altre occasioni, come ad esempio, un viaggio a Londra, alla loro prima vacanza di coppia a fine novembre a Miami, passando per una festa di Halloween. La conferma della loro grande storia d’amore è arrivata il 24 marzo 2023, quando con un post social condiviso hanno annunciato ai fan di essere in dolce attesa. “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, hanno scritto Diletta e Loris a didascalia di un video in cui si abbracciano felici per la gravidanza. La nascita del primogenito della Leotta e dell’estremo difensore dovrebbe avvenire tra agosto e settembre.

