Non c’è dubbio che il calcio sia il baricentro della vita di Diletta Leotta; la sua storia professionale è intrisa di impegni che riguardano il mondo dello sport e, anche in casa, sente il profumo del rettangolo di gioco. Suo marito è Loris Karius, portiere dello Schalke 04; club tra i più rappresentativi della Bundesliga anche se attualmente si trova nella seconda divisione nazionale. Tralasciando le tappe sportive, chi si domanda chi è il marito di Diletta Leotta cerca principalmente curiosità relative al loro amore.

Diletta Leotta, chi è: la bocciatura a Miss Italia, il caso di cyberbullismo e carriera/ “Ho avuto paura…”

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato travolgente; un colpo di fulmine al primo incontro, nel 2023 la nascita della loro prima figlia – Aria – e lo scorso anno, proprio di questi tempi, hanno compiuto il grande passo del matrimonio. Eppure il portiere ex Liverpool al Corriere della Sera raccontava: “Non la conoscevo prima del nostro incontro” – riferendosi alla notorietà della conduttrice – e forse proprio questo aspetto ha reso ancor più naturale e spontaneo il loro legame.

Eleonora Abbagnato furiosa con Diletta Leotta: "Metteva il c**o in faccia a mio marito"/ "La moglie sono io"

Diletta Leotta e il marito Loris Karius, uniti nonostante la distanza: “Sei il mio orgoglio”

Diletta Leotta, parlando della liaison con il marito Loris Karius, non ha mai nascosto proprio la visceralità del sentimento. La dedica d’amore per antonomasia: “L’uomo della mia vita” – dichiarava in passato – una frase decisamente emblematica e che spiega ampiamente come in pochi anni non solo siano diventati genitori ma abbiano compiuto anche il grande passo del matrimonio. Proprio di recente abbiamo avuto conferma della tenerezza del rapporto con gli scatti che ritraggono la coppia a Ibiza per una romantica vacanza estiva al culmine dei rispettivi impegni professionali. Con loro, ovviamente, anche la loro prima figlia Aria.

Eleonora Abbagnato choc: gelosa di Diletta Leotta/ "Confidenza eccessiva con mio marito. Scattai subito e…"

Mai una crisi, mai una battuta d’arresto; nemmeno quando Loris Karius – marito di Diletta Leotta – si è trasferito stabilmente in Germania lo scorso gennaio dopo essere stato acquistato dallo Schalke 04. Sicuramente la conduttrice sperava che il consorte trovasse un club nel campionato italiano ma, in ogni caso, non ha nascosto la grande felicità per la nuova avventura sportiva del marito: “Sono orgogliosa di te!”.