Sarà Louane con il singolo “Maman” a appresentare la Francia all’Eurovision 2025. Il singolo è stato pubblicato il 15 marzo del 2025 ed è contenuto nella raccolta Tiens mon best-of. L’emittente radiotelevisiva francese aveva già annunciato la decisione di scegliere internamente, attraverso una propria selezione, l’artista che avrebbe preso parte all’Eurovision a Basilea. Louane è stata dunque selezionata dall’emittente nel gennaio 2025. Ma chi è la giovane artista che salirà sul palco con la Francia? Louane è nata nel 1996 in un comune del Passo di Calais nella regione dell’Alta Francia e ha sviluppato una forte passione per la musica grazie alla sua tata Monique, che appunto amava cantare. Proprio grazie a lei, fin da piccola, Louane ha iniziato a cantare, esibendosi anche in tv con varie performance che hanno messo in evidenza il suo grande talento.

“Maman“, la canzone che Louane porterà sul palco dell’Eurovisione Song Contest 2025, è una power ballad in francese. Per la prima volta l’artista l’ha cantata il 15 marzo 2025 durante l’intervallo della partita di rugby Francia-Scozia del torneo Sei Nazioni. Dunque i francesi – e non solo chiaramente – conoscono già il brano che li rappresenterà all’Eurovision.

Chi è Louane con “Maman”: la carriera e ora l’Eurovision

Louane, nome d’arte scelto da Anne Edwige Maria Peichert, è nata nel 1996 e si è appassionata da giovanissima alla musica. L’artista ha preso parte nel 2013, a 17 anni, alla seconda edizione di “The Voice” in Francia, arrivando in semifinale. Ha poi cambiato nome, scegliendo appunto Louane, che rappresenta una fusione tra il suo nome, Anne, e quello di sua sorella, Louise. Nella sua carriera ha pubblicato quattro album, ottenendo un ottimo riscontro anche in termini numerici e di vendite, ma alla sua avventura nel mondo della musica ha affiancato anche qualche esperienza da attrice, come quella del 2014 nel film “La famiglia Belier”, che le è valsa anche il riconoscimento come miglior promessa femminile. Louane ha recitato fino al 2018, per poi decidere di dedicarsi solamente alla musica.