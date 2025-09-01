Luana Ilardo, chi è la figlia dell'ex boss Luigi Ilardo e la nuova archiviazione per l'omicidio del padre: "Nessuno mi dà risposte", disse in tv anni fa

Tra le persone che hanno raccontato il percorso umano e familiare di Luigi Ilardo c’è sua figlia Luana, che non ha mai omesso le responsabilità criminali dell’uomo, di cui però è venuta a conoscenza solo dopo la morte. Luana Ilardo ha scoperto anche che suo padre è morto perché stava collaborando con la giustizia da “infiltrato” e ha lottato per ottenere verità sull’omicidio.

Chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi/ Da finalista a Miss Italia ad... arbitro di calcio: ecco chi è

La giustizia, infatti, ha chiarito chi sono mandanti ed esecutori del delitto, ma non ha fatto definitiva chiarezza su alcune zone d’ombra, in particolare su come si diffuse la notizia della collaborazione con la giustizia di Ilardo, vicenda che portò i boss a decidere di eliminarlo.

Ad esempio, destò alcuni sospetti la notifica di un provvedimento di differimento pena a Gela non direttamente all’ex boss, ma alla casa della cugina, sorella del boss Madonia. Sarebbe stato questo evento a insospettire i mafiosi; d’altra parte, la Dia ha accertato che era stato lo stesso Ilardo a indicare come domicilio quell’abitazione.

Luigi Ilardo, chi era e chi lo ha ucciso/ La storia del boss infiltrato in Cosa Nostra

Inoltre, non sono emerse prove certe riguardanti il motivo per cui il Ros notificò l’atto non a lui personalmente, bensì alla cugina. Si è chiusa così la seconda inchiesta, con decisione presa dal gip di Catania nel maggio scorso.

LE DOMANDE SENZA RISPOSTA DI LUANA ILARDO

Probabilmente quella notifica e la gestione della pratica furono effettuate direttamente dall’autorità giudiziaria, non dalla polizia giudiziaria. Resta plausibile che la collaborazione di Luigi Ilardo sia stata in qualche modo resa nota e che ciò ne abbia causato la morte, ma mancano prove sufficienti per sostenere un’accusa in tribunale con possibilità di condanna; ed è questo il motivo per cui l’inchiesta è stata archiviata.

Clara Soccini è fidanzata?/ "La storia più importante": dopo Jacopo Neri, foto col misterioso ragazzo che...

Nel frattempo, Luana Ilardo ha raccontato la storia di suo padre nel libro “Luigi Ilardo. Omicidio di Stato“, nel quale ha ricordato la sua infanzia tra fughe, arresti e carcere, ma anche l’affetto per il padre, per il quale porta avanti una battaglia personale di ricerca della verità e della giustizia.

Dopo la scarcerazione, il padre cominciò un percorso di “redenzione” che lo rese scomodo sia alla mafia, perché ritenuto un “traditore”, sia allo Stato, perché era “solo” un informatore: non collaborava ufficialmente, ma in segreto. Fu proprio Luana Ilardo a vederlo morire per prima in una pozza di sangue. Ora vive in un limbo: «Perché so che la mia liberazione avverrà quando emergerà la verità della storia, più grande di mio padre, nella quale lui si è trovato coinvolto e della quale è stato uno dei protagonisti».

LA RICHIESTA DEL PADRE AL COLONNELLO RICCIO

Del padre parlò anche a Non è l’Arena, su La7, esprimendo tutta la sua rabbia: «Ancora oggi nessuno mi dà delle risposte, nessuno ancora oggi si assume le responsabilità di questo omicidio».

Luana Ilardo, da Massimo Giletti, rivelò un retroscena relativo alla vigilia dell’incontro tra il padre e il boss Provenzano: «Il 30 ottobre, la sera prima di andare all’appuntamento con Provenzano, mio padre si incontra con il colonnello Riccio. Noi già avevamo subito il furto della cassaforte, quindi eravamo stati deprivati di tutto quello che avevamo».

Il padre si tolse l’unico bracciale che gli restava e che aveva al polso per lasciarlo al colonnello Riccio: «Gli dice: «Se io domani mattina non torno da quell’incontro, mi faccia la cortesia di far avere questo alla mia famiglia perché è di valore”. Cosa vuol dire? È andato con i suoi piedi incontro alla morte, non sapendo se sarebbe mai uscito e cosa sarebbe successo là dentro», raccontò Luana Ilardo. Dopo pochi giorni venne ucciso, sotto casa.