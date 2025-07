Chi è Luana, la fidanzata di Dani Faiv: insieme da diversi anni ormai, i due hanno collaborato insieme nel brano "Easy". Dal 2022 genitori di Nicolò

È un rapper atipico Dani Faiv, come si evince dalla sua musica ma anche dal suo modo di essere. Originario di La Spezia, dove è nato nel 1993, Dani è da diversi anni ormai fidanzato con la stessa donna, Luana, che nel 2022 lo ha reso papà di Nicolò, il loro unico figlio. Parlando a “Rolling Stone” del bambino, Dani Fair ha spiegato: “Spero che non diventi un rapper, devi avere le spalle larghe per farlo”. Ma tornando all’amore, chi è la fidanzata di Dani Faiv? Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla vita privata del rapper e su Luana, la sua compagna: sappiamo però che anche lei lavora nel mondo della musica e i due hanno collaborato spesso insieme. Nel 2020, ad esempio, insieme hanno realizzato il brano “Easy” che li ha visti insieme per la produzione della canzone.

Luana è la fidanzata storica di Dani Faiv anche se i due si godono la loro vita privata in tranquillità, senza eccessiva medianicità, a maggior ragione da quando nella loro vita è arrivato Nicolò, il loro bambino, nato nel 2022. Un bimbo che ha portato nuova gioia ed ispirazione nella vita del rapper, che ha deciso di mettere su famiglia proprio insieme a Luana.

Chi è Luana, la fidanzata di Dani Faiv: la dolce dedica d’amore

Come dicevamo, Luana e Dani Faiv sono molto riservati ma non sono mancati, in passato, i momenti pubblici in cui i due si sono giurati amore. Qualche anno fa, Luana, aveva dedicato queste parole del rapper: “Quando a volte sono demoralizzata e mi tengo tutto dentro alla fine so che se posso parlare con una persona, quella persona sei tu, perché riesci sempre a capirmi”. Luana, nella dedica, si diceva “orgogliosa e felice” di quel rapporto d’amore e del fatto che fosse un compagno e un papà meraviglioso.