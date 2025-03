Tutto su Luana Nicchiniello, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne spicca Luana Nicchiniello che ha colpito subito Alessio Pili Stella con cui sta uscendo. Luana ha 37 anni, è proprietaria di una e-shop ed è una baby sitter. Cerca un uomo intelligente, empatico, sensibile e spontaneo. ama il pilates e non può vivere senza la sua famiglia. Single e desiderosa di trovare l’amore, Luana ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per trovare l’amore e, dopo il suo arrivo, ha cominciato ad uscire con Alessio con cui è nato subito un feeling speciale. Tra la dama e il cavaliere, infatti, sin dal primo appuntamento, è nata una simpatia che ha portato entrambi a decidere di conoscersi meglio.

In studio, durante uno dei primi confronti, Luana e Alessio hanno annunciato di stare bene insieme e di voler portare avanti la frequentazione. Alessio, inoltre, annuncia di voler concedere l’esclusiva alla dama spiazzando tutto lo studio.

Luana Nicchiniello e la conoscenza con Alessio Pili Stella

Tra Alessio Pili stella e Luana Nicchiniello la simpatia e la complicità sono stati talmente immediati da aver portato lui a Napoli per farle una sorpresa. “E’ dolce e affettuosa. Le ho fatto una sorpresa per il compleanno”, sono state le parole del cavaliere che ha poi dato l’esclusiva alla dama salvo fare un passo indietro. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 18 marzo 2025, infatti, il cavaliere annuncia la sua decisione.

In studio, seduti l’uno di fronte all’altra, Alessio e Luana si confrontano e il cavaliere conferma le parole di Maria De Filippi che annuncia l’intenzione del cavaliere di ritirare l’esclusiva. Una decisione che scatena la reazione di Luana che ammette di non aspettarsi tale atteggiamento e di essere delusa da lui.