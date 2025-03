Tutto su Luana Nicchiniello, la dama del trono over di Uomini e Donne

Luana Nicchiniello è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Arrivata in trasmissione nelle scorse settimane, si sta facendo conoscere per la frequentazione con Alessio Pili Stella. Lo storico cavaliere del trono over, chiusa la frequentazione con Francesca e dopo aver provato a conoscere meglio Morena Farfante, Alessio ha mostrato interesse per Luana con cui ha cominciato una frequentazione e con la quale tutto sta andando a gonfie vele, ma chi è Luana?

La dama è tra le dame più giovani del parterre del trono over. Come fa sapere il magazine ufficiale della trasmissione, infatti, è nata nel 1987 ed è proprietaria di una e-shop ed è una baby sitter. Ha deciso di partecipare al programma perché cerca un uomo intelligente, empatico, sensibile e spontaneo. Non può vivere senza il pilates e la sua famiglia.

Luana Nicchiniello e la conoscenza con Alessio Pili Stella

Alessio Pili stella e Luana Nicchiniello sono usciti nelle scorse settimane e tra i due c’è stato subito un feeling speciale che ha spinto il cavaliere ad approfondire la conoscenza. Nella puntata di Uomini e Donne del 10 marzo 2025, Alessio e Luana tornano ad accomodarsi al centro dello studio e, durante il confronto, il cavaliere si lascia andare ad una serie di parole importanti per la dama.

Alessio, così, racconta di aver raggiunto Luana a Napoli e di stare davvero bene con lei. “E’ dolce e affettuosa. Le ho fatto una sorpresa per il compleanno”, dice Alessio. Tra i due, però, spunta Agnese che, stando alle parole di Luana, con il suo atteggiamento, la allontanerebbe.

