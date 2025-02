Luana Ravegnini, chi è e carriera della conduttrice: il boom negli anni ’80 e ’90

Una lunga carriera televisiva come conduttrice e showgirl, celebre soprattutto negli anni ’80 e ’90, e il ritorno alla conduzione nel 2021 dopo una decennale pausa dal piccolo schermo. Luana Ravegnini, classe 1968 e originaria di Roma, è uno dei volti noti della tv: dopo aver intrapreso un’iniziale carriera da modella, studiando anche recitazione e danza, ha poi debuttato in televisione nel 1987 nel programma di Renzo Arbore Indietro tutta!.

Il grande successo è però arrivato nel 1991 quando, dopo essere stata selezionata dal grande Corrado, diventa valletta de Il pranzo è servito; fu un programma importante per lei e il suo slancio di carriera, ma anche per l’incontro con Claudio Lippi, che per anni diventerà suo compagno e con il quale collaborerà anche per altri programmi. Tra le esperienze di Luana Ravegnini troviamo anche la conduzione di Sereno variabile su Rai 2, oltre a Lascia o raddoppia? nel 1989 e ad altri show come Luna Park e Pole Position.

Luana Ravegnini, dalla pausa televisiva al ritorno con Check-up

Luana Ravegnini ha lavorato assiduamente in televisione sino al 2011, anno in cui decise di prendersi una lunga pausa per dedicarsi alla sua famiglia, composta dal marito Renato Della Valle e dalla figlia Adele. Dopo aver vissuto per una decina d’anni in Inghilterra, con conseguente stop alla carriera televisiva, la conduttrice è ritornata sui piccoli schermi nel 2021 alla conduzione di Check-up, prima su Rai 2 e dal 2023 su Rai 1. “Dieci anni non sono pochi, è vero, ma il mio concetto d’amore è circoscritto nel vedere gli altri felici. Il sorriso della mia famiglia vale più di qualsiasi riconoscimento”, aveva confidato a Chi nell’agosto 2023, in merito alla sua lunga pausa.

Non solo tv ma anche qualche esperienza al cinema come attrice: Luana Ravegnini ha debuttato sul grande schermo nel 1987 nel film Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, ma ha anche recitato in Faccione di Christian De Sica (1991) e Paparazzi di Neri Parenti (1998), oltre ad una partecipazione alla soap opera televisiva di Rai 3 Un posto al sole nel 1996.