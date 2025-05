Luana Ravegnini sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, martedì 6 maggio 2025. Tantissimi sono i successi che è riuscita a conquistare nel corso della sua carriera. Si fece spazio nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima nei panni di valletta in noti programmi come ‘Indietro tutta’, ‘Il pranzo è servito’, ‘Ok il prezzo è giusto ‘ e molti altri ancora. Ha ricoperto anche i panni di conduttrice ed è approdata sul grande schermo come attrice, tantissima è la notorietà che ha ottenuto recitando in vari film di Neri Parenti e Christian De Sica.

La prima conduzione arrivò grazie a Pippo Baudo, per lei è stata una grande emozione essere stata scelta da lui. Per molti anni Luana Ravegnini è sparita dal mondo dello spettacolo e della televisione, nel 2021 però è tornata sul piccolo schermo con la conduzione di Check-up la domenica mattina su Raidue. Nel corso della sua carriera ha lavorato con molti noti conduttori, con uno di loro scoppiò anche l’amore, si tratta di Claudio Lippi.

La relazione di Luana Ravegnini con Claudio Lippi e l’amore con il marito Renato Della Valle

La nota conduttrice e attrice ha lavorato con Claudio Lippi a ‘Il pranzo è servito’, dove svolgeva il ruolo di valletta, la scintilla tra loro però non scattò in quel periodo. Il noto conduttore la chiamò quando andò a Tmc a Milano, è stato lì che è scoppiato l’amore tra loro, una relazione molto importante durata sette anni. A separarli furono le loro diverse aspettative di vita, lui aveva già una famiglia e due figlie, lei invece non era ancora diventata mamma, lui decise che era meglio dirsi addio.

Luana Ravegnini ha ritrovato l’amore con Renato Della Valle, più grande di lei di 26 anni, in varie occasioni lei ha raccontato che le fece una corte pazzesca per ben sei mesi. In una passata intervista parlando delle loro nozze ha raccontato: “Ci siamo sposati nel 2008, l’ho voluto io. Ci tenevo ma lui, già separato, nicchiava. Abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, non amo lo sfarzo. C’erano solo mamma, sua sorella, i miei e Adele che ha portato le fedi”. Adele è la figlia nata dalla loro relazione, tutti e tre per dieci anni hanno vissuto a Londra, dove il marito aveva ricevuto un’ottima offerta lavorativa. La nota conduttrice al Corriere della Sera aveva ammesso che è stato un sacrificio vivere in una città in cui sentiva la mancanza della famiglia e degli amici. Però, non si è mai pentita di aver dato priorità alla famiglia perché voleva che la figlia crescesse accanto al padre.