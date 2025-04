Va in onda stasera su Rai Uno in prima serata la prima puntata di ‘Fiochi d’artificio’, i protagonisti Luca Charles Brucini, Francesco Centorame e Anna Losano presenteranno la fiction a La Volta Buona. Saranno infatti ospiti di Caterina Balivo nella puntata di oggi, martedì 15 aprile 2025, dove si lasceranno sicuramente sfuggire interessanti rivelazioni non solo sulla fiction ma anche sulla loro vita professionale e privata.

In Fuochi d’artificio Luca Charles Brucini interpreta il ruolo di Davide Bertin, il fratello di Marta. Questa non è la sua prima esperienza nel mondo della recitazione, in passato ha già recitato sia al cinema che sul piccolo schermo in film e serie tv come: Improvvisamente Natale, Cronache di Nanaria, 5 secondi e da stasera approderà su Rai Uno con Fuochi d’artificio. Nonostante sia molto giovane, oggi ha 17 anni, ha già preso parte anche a diversi spettacoli teatrali.

Luca Charles Brucini, tra le sue passioni anche la musica e la danza

Ad oggi la recitazione sembra essere una delle sue più grandi passioni, ma ha dedicato molto tempo in passato anche alla musica e alla danza. Per diversi anni il giovane e talentuoso attore ha studiato ginnastica artistica, ha anche vinto molti premi a livello nazionale. Tra questi il primo posto con la coreografia di ‘Imagine’ di Erica Picchi al concorso nazionale ‘Solo Asi Danza Contest’, grazie al quale si è aggiudicato una borsa di studio e il primo posto con la coreografia ‘Broken hearts’ sempre di Erica Picchi al concorso ‘Danza Network As’ al concorso internazionale ‘Europa in danza’.

Luca Charles Brucini ha studiato anche musical e canto individuale. Nel 2022 all’MTDA di Fiumicino ha invece studiato recitazione, cinematografia, dizione e tutte le discipline di danza. Per quanto riguarda invece la sua sfera personale al momento non è trapelate nessuna informazione.