Chi è Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn/ Le iniziative con il fratello Sean Ferrer in ricordo della madre

Chi è Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn

Spesso si sente parlare di stelle del cinema, di coloro che hanno scritto pagine indelebili del settore e che ancora oggi sono ammirati come fonte d’ispirazione. In un tale contesto, impossibile non inserire la grande Audrey Hepburn, simbolo di talento, eleganza e bellezza; valori abilmente veicolati mediante il grande schermo. Dal suo secondo matrimonio – con l’italiano Andrea Dotti – l’attrice ha dato alla luce Luca Dotti che spesso ha raccontato con ammirazione e amore la figura di sua madre.

Luca Dotti – figlio di Audrey Hepburn – ha dedicato diversi momenti della sua attività professionale al ricordo di sua madre. Per diversi anni ha lavorato come grafico, prima di cimentarsi insieme al fratello Sean Ferrer nella realizzazione di eventi, progetti e iniziative dedicate al ricordo delle gesta di Audrey Hepburn.

Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn: carriera e curiosità

L’attività di Luca Dotti dedicata a sua madre Audrey Hepburn si è sviluppata in maniera corposa e diversificata, celebrando l’attrice in tutta la sua grandezza attraverso mostre, libri e iniziative simili. Dettagli inediti e curiosità di spicco hanno così reso ancora più lucente la carriera dell’attrice che senza dubbio è stata una figura cardine, per i suoi figli e dunque anche per Luca Dotti, nato dal suo secondo matrimonio con Andrea Dotti.

Oltre a coltivare la sua attività come graphic designer, Luca Dotti – figlio di Audrey Hepburn – ha coltivato anche la sua vita privata realizzando il sogno di costruire una famiglia unita e felice. Non ha mai ostentato curiosità legate alla sua vita privata ma sappiamo che il figlio dell’attrice è sposato da diversi anni con Domitilla Dotti e insieme hanno dato alla luce 3 splendidi figli.

