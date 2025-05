Luca Favilla è pronto a tornare sulla pista da ballo di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo speciale condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La conduttrice, in occasione dei 20 anni del dance show più longevo ed amato del piccolo schermo, ha pensato bene di festeggiare con un appuntamento speciale coinvolgendo alcuni maestri storici del programma, ma anche nuove leve che si contenderanno il titolo di miglior ballerino. Tra i ballerini professioni non poteva mancare Luca Favilla che durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha conquistato pubblico e giuria in coppia con la showgirl Federica Nargi. Il ballerino professionista è stato molto apprezzato dalla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che, settimana dopo settimana, ha sottolineato i progressi e quanto il suo talento abbia influito positivamente sulle prove di ballo della ex velina di Striscia.

Chi è Yoyo Flow: da Cuba all'Europa, Sognando… Ballando con le Stelle/ "Il ballo la mia passione"

Ma chi è Luca Favilla? Classe 1995, Luca è nato il 22 aprile a Roma e sin da bambino si appassiona alla danza. Grazie ai genitori inizia a studiare concentrandosi anima e corpo sulla disciplina che lo porta giovanissimo a conquistare il primo successo. Nel 2016, infatti, è tra gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi anche se la sua avventura non lo porta alla finale.

Valentina Fiorini, chi è: il sogno di Ballando con le Stelle/ Mamma felice della piccola Alba

Luca Favilla, il ballerino di Amici e Ballando con le Stelle ha una fidanzata?

La partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è sicuramente una vetrina importante per Luca Favilla che ha l’occasione di mostrare il suo innato talento nella danza. Due anni dopo, infatti, arriva la chiamata di Milly Carlucci che lo sceglie per entrare da ballerino professionista nel cast di Ballando con le Stelle. Durante la sua avventura nel dance show di Raiuno, Favilla ha fatto da maestro a grandi personaggi tra cui Manuela Arcuri fino a Federica Nargi.

Per quanto concerne la vita privata, il bel Luca Favilla in passato ha vissuto un flirt, mai confermato con la blogger Cristina Ich conosciuta proprio a Ballando con le Stelle. Non solo, tra le ex storiche del ballerino c’è anche Lidia Schillaci con cui è stato legato per diverse anni.

Concorrenti Sognando... Ballando con le stelle/ Da Chiquito a Yoyo Flow e Aly-Z: tutte le coppie