Luca Favilla questa sera a 'Ballando con le Stelle': "Non so che padre sarò, mi fa strano anche solo il pensiero, ma è una cosa che..."

Luca Favilla, chi è il ballerino e maestro che questa sera rivedremo a “Ballando con le Stelle” e cosa c’è di nuovo nella sua vita? È tutto pronto per la storica (nei numeri e la produzione spera anche nei riscontri in termini di share) edizione numero venti del dancing show che vede al timone Milly Carlucci su Rai 1 e di cui il classe 1995 è diventato uno dei volti di riferimento: quest’anno, dopo Federica Nargi, la sua partner sarà Martina Colombari e c’è già attesa per vederli insieme in pista, ben consci che non dovrebbero ripetersi gli equivoci dell’anno scorso quando qualcuno aveva insinuato sospetti su una possibile simpatia tra i due e la stessa showgirl aveva ammesso che suo marito, Alessandro Matri, era “preoccupato” di vederli ballare insieme. Infatti, da poco Luca Favilla ha annunciato che diverrà papà assieme alla sua collega e compagna Camilla Mola.

Ma cosa sappiamo della love story tra Luca Favilla e la sua collega, in attesa del loro primo bebè? Nell’estate che ha preceduto, tra rumors e anticipazioni, questo avvicinamento alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, è arrivato infatti l’annuncio a sorpresa da parte del 30enne ballerino e della sua fidanzata che presto arriverà un bambino

. E a fare i complimenti alla coppia, oltre ad amici e follower, pure tutto il cast del programma della rete ammiraglia del servizio pubblico, tra cui Alessandra Tripoli, Sophia Berto e altri. E compresa pure la sua ex partner, la Nargi, che ha prontamente commentato: “Zia Fede non vede l’ora”. Già svelato il sesso del nascituro, ovvero un maschietto, e il nome: Enea.

FAVILLA, DEDICA A CAMILLA MOLA: “NON POSSIAMO FARE A MENO DI NOI”

“Non so che padre sarò, adesso mi fa strano anche il pensiero” aveva risposto Favilla sui social ad alcune domande, pur ammettendo di non vedere arrivare l’ora del lieto evento. “Ci siamo incontrati l’estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi” aveva scritto sempre su Instagram Luca Favilla, con una toccante dedica a Camilla Mola, anche lei danzatrice professionista. Nel post in cui la donna, assieme al compagno, mostra il pancione e l’ultima ecografia fatta, il ballerino aveva annunciato che adesso comincia un “nuovo capitolo” delle loro vite.

“Non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole” aveva proseguito la coppia in quel post che li vedeva taggati entrambi, non conoscendo ancora in quel momento il sesso del bebè. La conferma del nome è arrivata poco dopo e, durante uno spettacolo della loro Asd Go Dance di Albano Laziale, di cui lui è il direttore artistico assieme a Camilla Mola, aveva rivelato la sua emozione per una circostanza fino ad allora inedita: “Questo saggio è stato fantastico. Fantastico perché la scuola sta crescendo tantissimo e si sta popolando di ragazzi e ragazze appassionati/e desiderosi di migliorare sempre di più. E fantastico ed emozionante perché è stato il primo saggio in tre. Io e @camillamola abbiamo avuto l’aiuto di Enea che ci ha accompagnato durante i nostri balli!”, spiegando come per la prima volta si erano esibiti come una piccola famiglia davanti al pubblico.