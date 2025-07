Chi è Luca Filippo Carlo Battisti, figlio di Lucio Battisti? Ha seguito le orme del padre e ne ha preservato l’eredità in alcune battaglie legali

Si sa ben poco della vita privata di Lucio Battisti, uno dei più grandi geni della musica italiana, e il motivo è ben presto svelato: teneva molto alla sua famiglia, appunto alla sua sfera intima, e non voleva che il sordido mondo del gossip ci mettesse il naso, e così hanno fatto i suoi familiari, sempre pronti a preservarne la memoria e il ricordo presso i fan che hanno sempre cantato le sue canzoni.

Dalla sua storia d’amore con la moglie Grazia Letizia Veronese il cantante ha avuto un solo figlio ovvero Luca Filippo Carlo Battisti. Noto con il nome d’arte Lou Scoppiato, ha seguito le orme del padre in un percorso musicale un po’ diverso, senza mai abbandonare la sua grande passione per la pittura e l’arte in generale.

Luca Filippo Carlo Battisti: le battaglie legali per preservare l’eredità del padre

Nato nel 1973, Luca Filippo Carlo Battisti è il figlio di Lucio Battisti e Grazia Letizia Veronese. Il suo legame con la musica è sempre stato molto forte infatti a soli nove anni disegnò la copertina dell’album ’Eh già’ rilasciato dopo la fine della sua storica collaborazione con il paroliere Mogol. Ora vive a Rimini, stessa città in cui vive la madre, ma per un periodo è stato il frontman degli Hospital dove militavano in quel di Londra.

Insieme alla madre il figlio di Lucio Battisti ha sempre lottato come un leone per preservare la sua eredità artistica contro la vendita del catalogo musicale all’asta. Ci sono state delle lunghissime battaglie legali (iniziate nel 2017) che si sono concluse soltanto qualche mese fa con la Corte di Cassazione che ha dato ragione agli eredi del cantante respingendo il ricorso presentato da Sony Music. In pratica si è ribadito che non è permesso l’utilizzo delle canzoni senza il consenso degli eredi.

