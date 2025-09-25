Luca Gaudiano, chi è il cantautore originario di Foggia: dalla dolorosa morte del papà al trionfo a Sanremo Giovani nel 2021.

La musica è per antonomasia un modo per veicolare emozioni; sensazioni che a loro volta sono anche ciò che alimenta la fase creativa e stimola la creazione artistica. Dalle gioie ai dolori, anche la sofferenza può essere la matrice che spinge verso un sogno; un aspetto che riguarda la storia di Luca Gaudiano – oggi tra gli ospiti de La Volta Buona – che dedicò il momento più alto della sua carriera al compianto papà, scomparso 2 anni prima.

Classe 1991, Luca Gaudiano è un cantautore originario di Foggia che nel corso degli ultimi anni ha tentato con successo di farsi largo nella scena musicale e discografica. Si accennava prima al punto più alto; un momento che coincide con il 2021 e precisamente la vittoria di Sanremo Giovani. Dalla canzone scelta alla dedica finale, lui stesso ha raccontato di come il brano sia servito per “esorcizzare un lutto molto grave”. La morte del papà ha lasciato una ferita dolorosa e tra le righe della canzone ‘Polvere da sparo’ si evince tutta la sofferenza del cantautore.

Luca Gaudiano e la dedica al papà dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2021

“Dedico questa vittoria al mio papà; è andato via due anni fa ma lo sento qui con me, proprio adesso”, questa la dedica di Luca Gaudino a margine della vittoria a Sanremo Giovani 2021. Parole che toccano il cuore, che rimandano alla capacità non solo di esorcizzare il dolore per il lutto – come da lui stesso spiegato – ma anche alla voglia di trasformare la sofferenza in uno stimolo, in un racconto spontaneo basato sui sentimenti più puri. L’empatia artistica ripaga, anche perchè la sua scelta è stata quella di rendere il brano introspettivo; capace di essere accolto da chiunque abbia vissuto un’esperienza simile.

Il papà di Luca Gaudino risuona tra ricordi e musica; era stato proprio il compianto genitore a regalargli la prima chitarra accendendo dunque la prima scintilla d’amore verso l’arte delle sette note. Non sbiadisce il dolore per la perdita a causa di una lunga malattia – tumore al cervello – ma con le canzoni il cantautore foggiano sentirà il papà sempre più vicino, costantemente al suo fianco.