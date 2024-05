Chi è Luca Gervasi, influencer che ha conquistato il web con la sua gatta Belen/ “Non c’è vita senza lei…”

Nel grande teatro del web spiccano giovani che cercano la propria strada mettendo in mostra il proprio talento; volti che mostrano le proprie peculiarità al fine di conquistare semplici o complessi sogni. In tale scenario, la storia di Luca Gervasi e della sua gatta Belen ha conquistato la curiosità e l’empatia di un numero smisurato di internauti e non solo. 35 anni, i suoi video in compagnia dell’amabile felino sono letteralmente virali e la loro storia è stata messa nero su bianco nel libro “7 vite insieme a te”.

Quello tra Luca Gervasi e la sua gatta Belen è amore viscerale, che supera il superficiale dualismo tra padrone e animale domestico o di compagnia. Tanto centrale nella sua vita al punto da mettere in ombra le curiosità che riguardano la sua vita privata e sentimentale, di cui non si hanno infatti informazioni. Il baricentro è dunque la sua attività social al fianco del tenero felino di nome Belen che, di recente, è diventato anche protagonista di una serie di animazione: “I’m Belen”.

Luca Gervasi e la sua gatta Belen, protagonisti all’insegna dell’amore: “E’ ciò che voglio trasmettere…”

“Tengo molto a questo progetto perchè voglio avvicinarmi maggiormente a una nuova fascia di pubblico che è quella dei bambini. Ho investito personalmente nella produzione di questa serie: non ho alcun brand alle spalle”. Queste le parole di Luca Gervasi a proposito dell’ultimo progetto al fianco della sua gatta Belen – intervistato da Vanity Fair – dove poi ha aggiunto: “Se mi ha cambiato la vita? Quando è arrivata Belen, dopo essermi stata regalata da alcune amiche, per me è stato quasi spontaneo pubblicarla… Una vita senza di lei? Ogni tanto mi sforzo di fare qualcosa di simile, ma poi mi dico: ‘Non può esserci vita senza Belen’”.

Luca Gervasi – sempre nell’intervista rilasciata a Vanity Fair – ha spiegato in che momento si è reso conto di aver raggiunto la notorietà grazie ai social e soprattutto con i suoi video in compagnia della gatta Belen. “Per circa un anno e mezzo ho fatto due lavori: ho continuato con il mio posto fisso nella moda, poi la sera o al mattino presto mi dedicavo a girare e montare. Mi sono deciso definitivamente a buttarmi in questa nuova avventura quando ho ricevuto un invito al Festival del Cinema di Venezia”. L’influencer ha anche aggiunto: “Il messaggio principale che voglio trasmettere non potrebbe che essere l’amore a cui ho dedicato anche la mia serie podcast. Nei miei social io parlo principalmente di quello: l’amore per Belen, per i miei genitori, per me stesso e, in generale, per la vita”.











