Co-conduttore, attore e comico, nonché spalla immancabile di Paolo Bonolis da trent’anni circa a questa parte. Luca Laurenti è ormai un personaggio iconico della tv italiana ed un amico fidato di Paolo Bonolis, con cui lavora da una vita. Tanti i programmi realizzati insieme, da Avanti un altro a Ciao Darwin, per una coppia che conquistato un posto di prestigio nel cuore del pubblico. Ma cosa c’è dietro quella patina di divertimento che è il volto di Luca Laurenti?

Sicuramente una vita privata movimentata e dalla mentalità aperta, come si evince dalle parole del co-conduttore circa il suo rapporto con la moglie Raffaella Ferrari. “Mi ha fatto uscire da una mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”, ha raccontato Laurenti. “Fedeltà? Il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa..”, ha spiegato.

Dalla loro storia d’amore, nel 1997, è nato il figlio Andrea che somiglia moltissimo al padre e che oggi vive tra Milano e New York. Tra vita privata e impegni televisivi, la quotidianità di Luca Laurenti è sempre fitta di cose da fare. “Io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza”, ha assicurato il co-conduttore, che si consola tra le braccia fraterne dell’amico Bonolis, con cui peraltro sta per tornare con Avanti un altro.

“È stato Paolo a volermi seduto vicino a lui ad Avanti un altro”, racconta in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sa, succede in tutte le coppie: prima ci si sposa, poi si vogliono le camere separate ma, a una certa età, il tuo amore ti rivuole seduto accanto”, dice con la sua solita ironia Luca Laurenti.

