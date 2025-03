Luca Minnelli, nome d’arte di Luca Foffano, è un noto tenore e cantante pop italiano, che di recente ha mostrato tutte le sue qualità canore su Rai 2. Nato a Mestre il 14 novembre 1964, è stato soprannominato “La voce di Venezia” proprio grazie ad una potenza vocale che lo ha contraddistinto in tutta la sua carriera. Una qualità che è però riuscito a gestire adattandosi ai tempi e alle mode, coniugando la lirica con il pop. Minnelli ha infatti intrapreso una carriera musicale ricca di sfaccettature, il che lo ha portato, nel corso degli anni, a collaborare con artisti di fama internazionale.

Minnelli si tuffa nel mondo della musica iniziando a studiare canto lirico e pianoforte. Però non si ferma ad una formazione puramente classica: la sua passione per la musica lo porta a spaziare nei generi, portando sul palco, nelle sue varie apparizioni pubbliche, esibizioni di vario genere.

Luca Minnelli: il tenore che ha spiazzato il pubblico di The Voice Senior 2024

L’ultima di queste, dal punto di vista televisivo, è stata a The Voice Senior 2024. La sua performance ha conquistato i giudici ma è stata Loredana Bertè ad aggiudicarsi Luca Minnelli nella sua squadra. E Minnelli è riuscito, passo dopo passo, a conquistare anche un posto in finale, sfiorando, dunque, la vittoria, che è poi andata a Diana Puddu. Proprio in questa occasione televisiva, il cantante ha anche raccontato un po’ della sua vita privata: dell’amore per la sua compagna e, soprattutto, il fortissimo legame con le figlie, che proprio prima della finale di The Voice hanno voluto sorprenderlo con una lettera nella quale hanno espresso tutto l’amore e la stima nei suoi confronti. “Sei sempre stato per noi la roccia, il faro che ha illuminato il cammino della vita”, sono le parole delle figlie, di fronte alle quali Luca Minnelli non è riuscito a trattenere la commozione.

