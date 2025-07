Chi è Luca Nardi, avversario di Jannik Sinner a Wimbledon 2025: il pesarese del 2003 è ancora alla ricerca del grande salto di qualità in carriera.

CHI È LUCA NARDI, AVVERSARIO DI JANNIK SINNER A WIMBLEDON 2025

Chi è Luca Nardi avevamo iniziato a capirlo lo scorso anno, e lo avevamo anche scritto: era il mese di marzo e il pesarese, all’epoca ventenne, aveva avuto un appuntamento con il destino perché a Indian Wells, il più prestigioso dei Masters 1000 in calendario, era stato eliminato nelle qualificazioni dal veterano David Goffin ma era stato ripescato come lucky loser.

Come aveva sfruttato l’occasione? Nel migliore dei modi, cioè facendosi conoscere al mondo in maniera del tutto inaspettata: dopo il successo su Zhizhen Zhang, Nardi aveva battuto nientemeno che Novak Djokovic, che era ancora il numero 1 Atp e nel deserto della California aveva sollevato il trofeo per ben cinque volte.

Una vittoria capace di dare una svolta alla carriera; poco male che in seguito Nardi fosse uscito sconfitto da Tommy Paul, dopo Indian Wells aveva fatto il primo ingresso nella Top 100 del ranking Atp e la sua strada sembrava essere in discesa.

Appunto, sembrava: la realtà dei fatti è che da quel momento Luca Nardi ha faticato a imporsi, e oggi contro Jannik Sinner andrà a caccia della prima vittoria nello Slam di Londra. Missione semi-impossibile, e allora possiamo dire che se non altro Nardi potrà almeno imparare qualcosa nell’osservare da vicino l’attuale numero 1 del ranking Atp.

LUCA NARDI E IL TENTATIVO DI CRESCITA

Ecco allora chi è Luca Nardi: un tennista ancora giovane in cerca di se stesso, così potremmo dire. Le soddisfazioni non gli sono mancate, anche se stiamo parlando più che altro di trofei Challenger; l’anno scorso si è affidato alle cure di Giorgio Galimberti e i risultati si sono visti, dal primo successo sulla terra rossa (a Napoli) alla crescita che comunque ha avuto, perché il 2024 è l’anno in cui Nardi è riuscito a entrare nel tabellone principale di tre dei quattro Slam, mentre lo scorso gennaio ha completato l’ideale giro con la partecipazione agli Australian Open.

Il problema è che non ha ancora raccolto vittorie: a Melbourne è stato in vantaggio 1-0 e 2-1 nei confronti di Gabriel Diallo, ma poi è crollato nel quarto e quinto set lasciando per strada una gran bella occasione. In questo Wimbledon 2025 se non altro Nardi è entrato dalla porta principale, ma non è riuscito a venire baciato dalla fortuna: tra tutti gli avversari di primo turno che gli sarebbero potuti capitare, il marchigiano ha pescato proprio il numero 1 Jannik Sinner, peraltro ferito per come sono andate le cose al Roland Garros e per la sconfitta subita ad Halle da Alexander Bublik. Come detto vincere il match sarà una missione quasi impossibile, staremo a vedere…