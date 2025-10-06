Tutto su Luca Talarico, Boss in incognito 2025 della puntata del 6 ottobre: ecco chi è azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca.

Chi è Luca Talarico, protagonista dell’ultima puntata di Boss in incognito 2025 in onda oggi su Raidue nel corso della quale, tolti i panni di azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca, si trasforma in un operaio per trascorrere qualche giorno accanto ai vari dipendenti dell’azienda che, da anni, produce colori e pennarelli per bambini? Una domanda a cui il pubblico riceverà una risposta questa sera quando l’azionista della Carioca non solo si metterà alla prova come operaio, ma proverà a farsi conoscere dai suoi dipendenti al di là del suo ruolo all’interno dell’azienda.

Luca Talarico ha 53 anni e, nel corso della sua vita, ha vissuto diversi capitoli professionali. Prima di tuffarsi nel mondo dei colori di Carioca che ha come amministratore delegato e presidente Enrico Toledo, Luca Talarico ha avuto un percorso universitario e lavorativo inizialmente distante da quello di Carioca. Luca Talarico è di Torino e si è laureato in architettura lavorando nel settore fino al 2005, anno che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita lavorativa.

Luca Talarico: dalle missioni all’estero fino al lavoro in Carioca

Nel 2005, dopo aver lavorato per diverso tempo nel settore dell’architettura, Luca Talarico ha deciso di lasciare tutto per partire come logista con Medici Senza Frontiere in due missioni all’estero in Angola e Bangladesh. Tornato in Italia, ha cominciato ad occuparsi delle società immobiliari di famiglia per poi investire in varie imprese, compresa la Carioca Spa che, ancora oggi, è una delle aziende leader nella produzione di colori per bambini.

Della sua vita privata si sa che è sposato e ha due figli ma non si conoscono ulteriori dettagli. Non si sa, infatti, chi sia la moglie così come non si sa se abbia un profilo Instagram. Questa sera, dunque, è pronto a mettersi in gioco raccontandosi sotto mentite spoglie.

