Chi è Luca Urso, ballerino di Ballando con le stelle e marito di Alessandra Tripoli: la gioia della paternità e la toccante dedica al figlio

Si chiama Luca Urso il ballerino di Ballando con le stelle 2025 che questa sera, 22 novembre 2025, accompagna la ballerina per una notte Giulia Vecchio. Luca è da anni uno dei volti fissi del programma, anche se non l’abbiamo visto spesso nei panni di maestro dei concorrenti. Oltre ad essere uno dei professionisti del programma, è anche il marito di una delle maestre più amate di Ballando: Alessandra Tripoli (che quest’anno balla con Filippo Magnini).

È proprio la danza ad averli uniti. Alessandra ha solo 17 anni quando incontra Luca per la prima volta e tra i due scatta il colpo di fulmine, che li porta a frequentarsi. Il primo bacio, poi l’amore e l’inizio di una vita insieme, accomunata da una grandissima passione che è proprio il ballo. Su Instagram, i due spesso deliziano i fan con delle performance insieme, che si affiancano alle foto di famiglia.

Luca Urso, il ballerino di Ballando con le stelle è marito di Alessandra Tripoli e papà di Liam

Luca Urso e Alessandra Tripoli hanno un figlio, Liam, che hanno fatto ‘conoscere’ anche ai fan attraverso tanti scatti dolcissimi pubblicati su Instagram. In uno degli ultimi, Urso ha fatto al figlio una dedica toccante, che recita: “Non ti insegneremo ad essere forte. Ti insegneremo ad essere VERO. A sentire tutto, anche quando fa paura. A brillare senza dover dimostrare niente. Ad essere libero di ridere, cadere, sorprenderti, amare. Perché è cosi che si diventa grandi.”

