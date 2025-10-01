Luca Vetrone, chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro che sostituisce Daniel Nilsson: la carriera televisiva, Uomini e donne, Temptation Island e non solo

Luca Vetrone, chi è e carriera del nuovo Bonus di Avanti un altro

A partire da questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, prende il via su Canale 5 alle ore 18.45 la nuova edizione di Avanti un altro. Il game show condotto da Paolo Bonolis, supportato al suo fianco da Luca Laurenti, torna a fare compagnia ai telespettatori con puntate nuove di zecca e con tantissime novità, a cominciare da un nuovo ingresso e da un importantissimo addio nel cast; quello di Daniel Nilsson.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio, crisi superata a Matrimonio a prima vista?/ Convivenza con sorpresa!

L’ex Bonus ha infatti dovuto salutare il programma spiegandone le motivazioni con un piccato post sul suo profilo Instagram; a sostituirlo, ora, sarà un volto televisivo che il pubblico ha già avuto modo di conoscere, ovvero Luca Vetrone. Originario di Benevento ma cresciuto a Riccione, Luca Vetrone è un classe 1995 e ha 30 anni.

Chi è Elena Zhou, ‘La Cina’ di Avanti un altro/ Da Miss Universe Italy al ‘salottino’ del game show

Al termine del percorso di studi che l’ha portato a laurearsi in Scienze motorie e sportive, ha avviato la sua carriera come modello, personal trainer e influencer, ma anche come personaggio televisivo. Vi ricordate, infatti, dove lo abbiamo già visto sul piccolo schermo?

Luca Vetrone sostituisce Daniel Nilsson: perché non è stato confermato

Per chi non fosse a conoscenza del volto di Luca Vetrone, ricordiamo che la sua primissima esperienza televisiva è avvenuta nello studio di Uomini e donne nel 2019 in veste di corteggiatore di Angela Nasti. Successivamente è diventato uno dei tentatori di Temptation Island nel 2021 mentre, due anni dopo, lo abbiamo visto come naufrago a L’Isola dei Famosi 2023.

Evelina Sgarbi: “Ho paura che papà Vittorio venga influenzato”/ “Amministratore? Non c’entra il patrimonio”

Questa sera, invece, arriva il suo debutto in qualità di nuovo Bonus di Avanti un altro, in sostituzione di Daniel Nilsson. Quest’ultimo, dopo tantissimi anni all’interno del programma, ha dovuto dire addio spiegando le motivazioni con un post su Instagram: “Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte“.

I telespettatori si sono affezionati a lui nel corso degli anni, così come lui a loro: “Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro, danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente“.