Chi è Luca Virago, in finale a The Voice Senior 2025 nel team Gigi

Mancano poche ore alla finale di The Voice Senior 2025: solamente questa sera scopriremo chi ha vinto il talent show che ha visto Antonella Clerici nuovamente alla conduzione. Tra i protagonisti della finale c’è Luca Virago, concorrente originario di Busto Arsizio che nel mondo della musica ha lavorato a lungo, anche se non con i successi che avrebbe voluto a inizio carriera. Alle blind audition, Luca Virago ha conquistato i giudici ed è entrato nel team di Gigi D’Alessio grazie al brano di Lucio Battisti “Arrivederci a questa sera”.

In semifinale, invece, ha interpretato “Strano il mio destino” di Giorgia, convincendo Gigi che ha deciso di portarlo direttamente in finale. Questa sera il concorrente di Busto Arsizio sfiderà dunque gli altri 11 in gara per provare a vincere il programma: ci riuscirà? Il talento è innegabile e anche il pubblico ha apprezzato molto le sue esibizioni, riempiendolo di commenti positivi sui social.

Luca Virago in finale di The Voice Senior 2025: trionferà con Gigi D’Alessio?

Luca Virago si descrive come un “cantante pop e tenore di musica italiana. Straordinarie imitazioni rispettando tonalità, testi, modi e movenze dei più famosi cantanti dagli anni 60 ad oggi”. Luca Virago, in passato, aveva preso parte anche alla massima kermesse musicale in Italia: Sanremo 1993. Dunque non si tratta di un volto nuovo nel mondo dello spettacolo e della musica: già in passato Luca ha avuto ruoli di tutto rilievo ma negli ultimi anni si è dedicato solamente a feste private come cantante e imitatore.

Dunque, l’esperienza a The Voice Senior 2025 è arrivata dopo una lunga assenza dal mondo della tv: ora Luca Virago proverà a vincere, guidato da Gigi D’Alessio, che l’ha voluto fortemente nel suo team, credendo nel suo talento. E, visti i risultati, sembra aver fatto bene.