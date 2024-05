Chi è Luca Ward, marito di Giada Desideri: i figli Lupo e Stella/ “Non volevo che lasciasse il lavoro…”

Giada Desideri è tornata di recente nel cast di Un posto al sole; una notizia che ha reso felici i tanti telespettatori che ormai da decenni seguono la soap che l’avevano vista muovere i primi passi agli albori, nel 1996. La scelta di lasciare il set risale al 2010: l’attrice decise infatti di dedicarsi totalmente a sua figlia Stella – nata dal matrimonio con suo marito Luca Ward – dopo la diagnosi di una rara malattia genetica, la sindrome di Marfan.

“Io non volevo e le ho detto: ‘No, sei una donna bellissima, un’attrice meravigliosa, reciti in cinque lingue…’. Lei mi ha risposto che altrimenti non ne saremmo usciti: ‘I nostri figli devono avere il controllo di uno dei due; vai tu a lavorare, ci penso io’”. Queste le parole di Luca Ward – marito di Giada Desideri – riportate da Libero a proposito di un’intervista dove raccontava appunto della scelta di sua moglie di lasciare il set di Un posto al sole per dedicarsi con amore e speranza a sua figlia Stella alle prese con la malattia.

Giada Desideri e suo marito Luca Ward: un ventennio d’amore tra cinema e famiglia

La storia d’amore tra Giada Desideri e suo marito Luca Ward è ormai prossima a raggiungere la soglia dei vent’anni. Come racconta Libero, il primo incontro risale al 2006: dalla frequentazione arrivano al matrimonio – celebrato in Campidoglio – nel 2013 e nel tempo hanno impreziosito la bellezza della famiglia con la nascita di due figli: Stella e Lupo.

Giada Desideri e suo marito Luca Ward sono genitori esemplari per i propri figli e lo dimostra ulteriormente la scelta dell’attrice per la malattia della piccola Luna decise appunto di mettere da parte la propria attività professionale. Tra l’altro, la coppia avrebbe potuto gioire per la nascita di un terzo figlio ma purtroppo la gravidanza si è interrotta dopo alcune settimane. “Pensai: ‘Ma sì, io vengo da una famiglia numerosa, qual è il problema?’” – raccontava Luca Ward, come riporta Libero, intervistato nel programma Vieni da me – “I figli portano fortuna, poi però purtroppo dopo qualche settimana è andato via…”.

