Luce, nipote di Claudia Cardinale, ricorda la compianta attrice e zia in collegamento con La Volta Buona.

La scomparsa di Claudia Cardinale rimanda ad una generazione di attrici iconiche, ad un pezzo di storia della cultura italiana che sbiadisce in forma terrena ma che è memorabile, impresso negli annali del cinema internazionale. Una donna libera, indipendente, capace di sfidare il mondo in virtù dei suoi principi e anche per amore. Aspetti che in parte emergono grazie alla testimonianza di Luce, nipote di Claudia Cardinale, ospite oggi in collegamento con La Volta Buona.

Caterina Balivo la presenta ricordando quanto scritto poco prima sui social: “Mia zia è stata la mia prima leggenda”, Luce – nipote di Claudia Cardinale – non solo conferma ma aggiunge ulteriori aggettivi nel tentativo di rappresentare una donna che è ‘mostro sacro’ del cinema e non solo. “Innanzitutto grazie per questo spazio; mi ha emozionato molto sentire la sua voce. E’ stata una donna molto importante per me, era profonda; era sempre molto sensibile”.

Non trattiene la commozione Luce, nipote di Claudia Cardinale; nel suo racconto a La Volta Buona si nota la voce rotta dall’emozione, dal dolore per la perdita dell’amata zia oltre che di una donna immensa dal punto di vista artistico. E’ proprio la sua caratura esistenziale ad amplificare la sua grandezza: “Quello che più mi ha dato è stata questa ironia, leggerezza nel vedere il mondo e le persone. Abbiamo riso tantissimo, voglio raccontare un ricordo… C’era una grande manifestazione a Parigi e non sapevamo come tornare, abbiamo preso un risciò! Abbiamo riso davvero tanto, avevo sempre quel sorriso, un animo speciale”. La nipote di Claudia Cardinale ha poi aggiunto: “Le nostre origini sono arabe, di grande genuinità; tante volte abbiamo ballato nei festival dove magari è tutto più serioso”.

Prima di salutare il pubblico, la nipote di Claudia Cardinale – Luce Cardinale – offre un ritratto prezioso dei legami familiari, con particolare riferimento al rapporto con i figli della zia e dunque con i cugini. “La mia famiglia è composta da persone profonde, non ci siamo mai regalati nulla, siamo sempre andati verso la verità; ho molta stima per Patrick e Claudia, sono 2 persone fantastiche”.