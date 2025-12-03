Tutto su Lucia, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo aver rifiutato di uscire dal programma con Francesco, esce con Mauro.

Bellissima, giovane e alla ricerca dell’amore, Lucia Marino è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Lucia è bionda, con un fisico avvenente e nella vita è un’imprenditrice. Gestisce un negozio di abbigliamento femminile dove si può acquistare sia online che fisicamente. Lucia, inoltre, vive a Milano, non ha figli e non è stata sposata. La sua avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne è cominciata con la conoscenza di Francesco, un cavaliere che è arrivato nel parterre del trono over dopo una precedente esperienza di qualche anno fa.

Francesco che non ha mai avuto un fidanzamento che raggiungesse un anno ha trovato in Lucia la donna che ha conquistato le sue attenzioni. Profondamente colpito dalla dama, ha più volte chiesto a Lucia di uscire insieme dal programma ricevendo, però, un due di picche.

Lucia tra Francesco e Mauro a Uomini e Donne

Di fronte alle parole d’amore di Francesco e alla sua voglia di lasciare insieme il parterre del trono over di Uomini e Donne, Lucia ha frenato l’entusiasmo del cavaliere. La dama, infatti, ha spiegato di essere molto lenta nella conoscenza degli uomini e di non credere all’innamoramento di Francesco da cui non si sente molto “considerata” quando escono insieme.

Lucia ha così accettato di conoscere anche un altro cavaliere, Mauro, un 37enne che lavora nel campo del turismo e che, con un carattere allegro e spigliato ha convinto Lucia a dargli una possibilità. La scelta della dama ha così portato Francesco a fare ulteriori passi indietro.