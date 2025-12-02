Uomini e Donne, chi è Lucia: la dama 38enne che fa impazzire il parterre maschile. Tutto su di lei!

Nel parterre femminile di Uomini e Donne, quest’anno c’è un’altra dama corteggiatissima. Lei si chiama Lucia, ha 38 anni e sta già facendo perdere la testa a tutti i cavalieri del Trono Over. Lucia si è fatta notare per il suo bellissimo caschetto biondo e per il suo corpo incredibilmente allenato e tonico, ma nonostante la sua personalità forte e impositiva di lei non si sa molto riguardo alla sfera privata.

Non si conosce la sua data di nascita, non si sa da dove viene e non si conosce ancora il suo cognome, ma si sa che ha 38 anni dato che lo ha dichiarato durante la sua presentazione in puntata. Lucia del Trono Over del dating show di Canale 5 ha anti corteggiatori: tra chi si è proposto di conoscerla spunta anche Federico Mastrostefano, personalità conosciuta da anni a Uomini e Donne.

Lucia di Uomini e Donne esce con Francesco S? Gianni ha dei dubbi

I fan del programma di Maria De Filippi seguono con interesse il percorso di Lucia a Uomini e Donne. La dama è uscita con Francesco S, con il quale la conoscenza sta andando molto bene, mentre con Alessio Pili Stella le cose non sono andate a meraviglia. La dama ha destato qualche perplessità negli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo che Francesco S, dichiarando di aver provato un colpo di fulmine, le ha chiesto di uscire dal programma. La risposta di Lucia è stata: “Ci proviamo. Due persone non è che si possono conoscere subito in due settimane, ci conosciamo fuori“, ma Gianni e Tina hanno forti dubbi: “Le dichiarazioni che hai fatto prima te le ricordi? C’è qualcosa che non torna.”.