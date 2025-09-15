Dopo Temptation Island 2025 Lucia Ilardo è stata avvistata insieme a Mario Cusitore, ex cavaliere di Uomini e Donne: la segnalazione

Era partita come una coppia sottotono, quella composta da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi e poi in quel di Temptation Island 2025 è successo di tutto perché lui non si è avvicinato a nessuna, dato che ha riflettuto sulla sua relazione, mentre lei dapprima si è mostrata interessata a un tentatore per poi mettersi d’accordo con lui per fingere qualcosa di più al fine di far ingelosire il suo fidanzato.

E la cosa ha funzionato perché Rosario ha provato una gelosia come mai prima d’ora e ha deciso di uscire dalla trasmissione con lei nonostante qualche dubbio sulla strategia adottata per salvare la loro relazione. Peccato che poi ci sia stato il colpo di scena nella puntata del ‘il mese dopo’: in pratica si è venuti a scoprire che lei ha sentito e visto il tentatore all’insaputa del suo fidanzato, che infatti ha deciso di lasciarla.

Lucia Ilardo avvistata insieme a Mario Cusitore di Uomini e Donne

È incredibile come certi personaggi finiscano per gravitare attorno a un terreno comune come quello di Uomini e Donne o Temptation Island a seconda dei protagonisti messi in mezzo dal destino. Lucia Ilardo, infatti, il mese scorso è stata avvistata insieme a Mario Cusitore, che è stato uno dei corteggiatori di Ida Platano quando si è decisa a salire sul trono dopo varie delusioni d’amore.

Questo avvistamento ha fatto subito pensare a un interesse reciproco, ma così non sarebbe, stando a quanto raccontato da un utente a Lorenzo Pugnaloni: infatti si dice che lui abbia cercato di approcciarla, ma che sia stato rifiutato prontamente, dicendogli che aveva già i suoi problemi da risolvere. Secondo un’altra segnalazione lei gli avrebbe mostrato delle chat tra lei e Rosario, non si saprebbe cosa ha risposto alla domanda se lei lo amava ancora, e via discorrendo. Resta il fatto che stasera a Temptation Island e poi… e poi… si scoprirà il futuro di Lucia e Rosario.

