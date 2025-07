Temptation Island 2025, chi è Lucia Ilardo: uno sguardo alla vita privata della concorrente partenopea. Profilo Instagram blindato ma pronto a esplodere

Lucia Ilardo, chi è? Protagonista a Temptation Island 2025: dalla relazione col fidanzato Rosario alla vita privata

Ragazza dal carattere forte, almeno per quanto visto in queste settimane a Temptation Island, al centro di una relazione ricca di alti e bassi col fidanzato Rosario. Parliamo di Lucia Ilardo, 27enne di Modena che si è messa in gioco nel reality sentimentale di Filippo Bisciglia. Al di fuori del programma televisivo, Lucia lavora come consulente aziendale. E’ stata lei a scrivere alla redazione di Temptation per partecipare con Rosario, decisa più che mai a prendere in mano la situazione ed un rapporto segnato da una crisi profonda.

Escludendo la sua storia d’amore con Rosario e il suo lavoro, poco altro si sa sul conto di Lucia. Anche i profili social della ragazza – come previsto dalle regole del programma – sono in modalità privata. Pertanto è impossibile carpire altri aspetti relativi alla sua sfera privata. Durante Temptation però ha ovviamente raccontato molto della sua storia turbolenta con Rosario, speranzosa di poter ricucire lo strappo creatosi nell’ultimo periodo.

Lucia Ilardo incuriosisce sui social dopo l’esperienza a Temptation Island 2025: profilo Instagram ancora chiuso…

Comunque andrà a finire la sua relazione amorosa con Rosario, il profilo Instagram di Lucia Ilardo è destinato ad esplodere. La ragazza ha catalizzato l’attenzione del pubblico in queste settimane ed è facile prevedere che i numeri del suo profilo lieviteranno alla fine di Temptation Island.

Ora però la curiosità dei fan è rivolta soprattutto alla storia con Rosario e ai tradimenti che le ha rifilato quest’ultimo. Saranno in grado di ricucire lo strappo dopo aver minato quella fiducia che sta alla base di qualsiasi relazione? E’ ancora presto per dirlo, di sicuro il tempo darà le risposte necessarie alla coppia.

