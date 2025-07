Lucia Ilardo a Temptation Island 2025: chi è la concorrente modenese fidanzata con Rosario Guglielmi. Svolta o rottura?

Lucia Ilardo, concorrente di Temptation Island 2025 e fidanzata di Rosario Gugliemi, ha ventisette anni ed è originaria di Vignola, un comune in provincia di Modena in Emilia‑Romagna. Nata e cresciuta nella sua città natale, da sempre profondamente legata al territorio, ha deciso di mettersi alla prova nel reality di Filippo Bisciglia assieme al suo compagno. Nessuna vera e propria crisi alle spalle, ma tanti interrogativi sul futuro insieme.

Per quanto riguarda la vita privata di Lucia, sappiamo che lavora come consulente aziendale, in parte operando anche nel settore assicurativo. I ben informati la descrivono come una persona determinata, pragmatica e pronta ad affrontare le difficoltà, qualità che emergono anche nel suo rapporto con il fidanzato Rosario. I due stanno insieme da circa un paio d’anni e ora si trovano al bivio della convivenza, con lui alle prese con varie perplessità.

Lucia Ilardo vuole andare a convivere con il fidanzato Rosario

Dopo due anni di amore, infatti, Lucia vive ancora a Vignola, mentre Rosario ha scelto di restare a Milano per motivi professionali. Giunti a questo punto, lei desidera una svolta nella loro storia d’amore. Vuole andare a vivere con lui, mentre lui continua a temporeggiare, non del tutto certo di voler fare questo grande passo. “Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza”, aveva detto lei alla vigilia di Temptation Island 2025.

Lucia Ilardo non ha più voglia di aspettare e spera che quest’esperienza sia servita a Rosario per capire che non può fare a meno di lei. “Alla fine di questa esperienza o andiamo a convivere oppure ci lasciamo”, ha assicurato Lucia Ilardo. Non le resta dunque che tirare le somme in merito a quest’esperienza a Temptation, nella speranza che il saldo non sia negativo.

Pagelle Lucia e Rosario: cosa pensa della coppia il popolo del web

È una delle coppie che è partita come un diesel, quindi ci ha messo un po’, ma ora è pronta a scatenare tutto il suo potenziale anche perché Lucia e Rosario hanno mostrato una certa razionalità confronto alle altre coppie che si sono lasciate andare a sfoghi clamorosi, pianti isterici, fughe sulla spiaggia e chi ne ha più ne metta. È anche la coppia che ha, se così si può dire, meno problemi insormontabili: tra i due c’è un sentimento, ma lui deve capire se è abbastanza forte da spingerlo ad andare a conviverci. Rosario ha pianto, ha riflettuto, si è messo in discussione, ha cercato anche di consigliare gli altri fidanzati, in special modo il verace Antonio. Senza dubbio saprà regalare un bel falò a meno che in queste ultime puntate non abbia colpi di testa con qualche single. Voto 6+ anche se sui social c’è chi lo critica e che si augura che la sua fidanzata apra gli occhi sul fatto che la veda più come il suo giocattolino di turno.

Lucia ha iniziato il suo percorso a Temptation Island in sordina, poi è esplosa avvicinandosi sempre di più al tentatore Andrea, che ha cercato di farle aprire gli occhi sul suo fidanzato Rosario, sul fatto che non sappia apprezzarla come meriterebbe. Che lei lo abbia fatto per mera strategia? Un dubbio viene dato che poi a Filippo Bisciglia ha confidato che avrebbe voluto un falò immediato da parte di Rosario. Sui social si è divisi: tra chi la difende e chi la critica per aver permesso al tentatore di avvicinarsi così tanto a lei. Voto 6 e mezzo.