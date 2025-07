Temptation Island 2025, chi è Lucia Ilardo: consulente aziendale di Vignola e protagonista del triangolo più discusso con Rosario e Andrea.

Nata a Vignola, vicino a Modena, Lucia Ilardo è al momento la fidanzata più chiacchierata di Temptation Island 2025. Ma chi è? E cosa fa nella vita? Andiamo a scoprire tutto sull’ex di Rosario. A quanto ha raccontato, lavora in uno studio di commercialisti dove svolge il ruolo di consulente aziendale. Molti dicono che Lucia (a quanto si evince dal profilo di Facebook), si occupa anche di assicurazioni. Come possiamo immaginare, il suo lavoro è stato uno degli elementi che non le ha permesso di trasferirsi a Milano per raggiungere l’ex compagno.

Sonia B e Simone hanno finto a Temptation Island 2025? Indiscrezione choc/ "Lei sapeva già di essere incinta"

Alta, bionda e con gli occhi grandi, Lucia Ilardo è stata definita da molti come una delle fidanzate più belle di quest’anno insieme a Denise. Dal suo tentatore Andrea, 29enne originario di Latina, ha ricevuto tantissimi complimenti, nonostante come poi si è scoperto, è stato tutto architettato al fine di far ingelosire Rosario.

Simone e Sonia B aspettano un figlio dopo Temptation Island/ "Vogliamo questo bambino, l'ho perdonato"

Pagella Lucia Ilardo: come se l’è cavata la fidanzata a Temptation Island 2025

Durante la puntata di mercoledì 30 luglio 2025 ci sono stati parecchi colpi di scena. Lucia Ilardo si è ripresentata con Rosario al post Temptation Island e ha raccontato di non essere più convinta di andare a convivere. E poco dopo si è capito il perchè: la ragazza aveva contattato di nascosto Andrea Marinelli, il single con cui ha instaurato un rapporto profondo durante il percorso, per poi organizzare con lui un’uscita. Dopo un’iniziale titubanza e qualche bugia, Lucia ha confessato tutto davanti a Filippo Bisciglia.

Valentina e Antonio si sposano dopo Temptation Island 2025: "Abbiamo la data"/ Lei: "Ho tatuato il suo nome"

Ma da quel momento i social non l’hanno affatto perdonata e sono comparsi commenti di ogni tipo come ad esempio il fatto che molti si sono sentiti delusi da Lucia Ilardo: “Allora in questa penultima puntata di Temptation Island lucia mi ha delusa non mi aspettavo che ad un mese dopo si sentiva ancora con il tentatore fuori da Temptation poi Marco e Denise sono molto contenta che si anno dato un altra opportunità poi Alessio e Sonia m che delusione” si legge su X. Il pubblico non può accettare che Rosario sia stato trattato così male, soprattutto dopo essersi mostrato così vero durante il corso del reality.