Tutto su Lucia Ilardo, l'ex fidanzata di Rosario Guglielmi che, dopo Temptation Island, approda a Uomini e Donne per raccontare la sua verità.

Tra le protagonista indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island 2025 c’è sicuramente Lucia Ilardo, 27enne originaria di Vignola, in provincia di Modena che lavora come consulente aziendale. Rosario e Lucia sono arrivati a Temptation Island perché lei, stanza di vivere una storia a distanza, cercava più certezza come una convivenza. L’avventura nel villaggio sembrava l’inizio di un nuovo capitolo insieme, ma nel corso dello speciale di Temptation Island, tutto è finito perché Rosario, dopo aver scoperto di alcuni contatti tra Lucia e il tentatore Andrea, ha deciso di mettere fine alla relazione.

Per Rosario si sono così aperte le porte del trono di Uomini e Donne ma il confronto in studio con Lucia ha portato ad una svolta inaspettata perché la 27enne ha raccontato di aver vissuto un momento d’intimità con Rosario mettendo così fine alla sua avventura sul trono.

Lucia Ilardo corteggiatrice a Uomini e Donne? Parla lei

Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, a Lucia Ilardo sarebbe stato proposto di scendere a Uomini e Donne come corteggiatrice ma il no di Rosario Guglielmi avrebbe fatto saltare tutto: «Era stato proposto a Lucia di scendere a corteggiare Rosario ma lui ha detto di no. Da fonti vicine a terzi, questo avrebbe mandato in bestia Lucia che si è appunto vendicata», aveva fatto sapere Pugnaloni.

A tale parole ha risposto proprio Lucia con una Stories e dando la sua versione dei fatti: «Buongiorno a tutti. Voglio prendere la parola in merito ad alcune notizie che sto leggendo su pagine social e blog. Si è parlato del fatto che avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario. Ci tengo a essere molto chiara, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Nessun invito e nessuna proposta da parte della redazione, anche perché io in primis ho scoperto della volontà di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda della puntata di Temptation Island».

