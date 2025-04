In seconde nozze, dopo la fine del suo primo matrimonio, il papà di Giorgia, Giulio Todrani, ha sposato Lucia Maria Lentini. Chi è la donna che ha fatto innamorare il cantante, molto attivo nel mondo della musica tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta e qualche anno fa volto di “The Voice Senior”? Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla donna, moglie di Giulio Todrani. Sappiamo che è arrivata nella vita dell’artista dopo la separazione della prima moglie, Elsa Giordano, mamma di Giorgia.

La donna sembra non aver niente a che fare con il mondo della musica e in generale dello spettacolo e lo stesso Giulio non parla molto spesso della moglie. Qualcosa, però, emerge dai social. La signora Lucia Maria Lentini è infatti molto attiva su Instagram dove posta spesso foto in compagnia dell’amato marito, dei suoi animali domestici e di un ragazzo che, presupponiamo, dovrebbe essere il figlio, avuto probabilmente prima che cominciasse la sua storia d’amore con Giulio.

Chi è Lucia Maria Lentini, moglie di Giulio Todrani: “Sei per me l’essenziale”

Lucia Maria Lentini, la moglie di Giulio Todrani che il papà di Giorgia ha sposato dopo aver divorziato dalla prima moglie, Elsa Giordano, sembra essere una donna molto semplice, amante della natura, del mare e della sua famiglia, che spesso posta sui social, esprimendo il folle amore che prova nei suoi confronti. La donna pubblica spesso anche foto in compagnia di Giulio, cantante molto attivo negli anni addietro, che nel 2020 ha preso parte anche a “The Voice Senior” accompagnato proprio da lei.

Con Giulio, Lucia Maria Lentini posta spesso fotografie d’amore, con dediche al miele come quella con la frase di Marco Mengoni: “Mentre il mondo cade a pezzi, tu sei per me l’essenziale”. O ancora: “Mi piaci tu mi piaci tu mi piaci sempre tu”. Insomma, i due sembrano essere innamoratissimi.