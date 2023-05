Chi è Lucia Mascino, attrice italiana/ Il ruolo in “Vivere non è un gioco da ragazzi”

Lucia Mascino, dal successo sul piccolo schermo alla passione per il teatro

Il panorama televisivo, soprattutto nel merito delle fiction, non è per nulla inferiore al grande schermo nel mettere in mostra interpreti dal grande talento e il racconto magistrale di storie di ogni genere. Un esempio eloquente è rappresentato da Lucia Mascino, attrice 46enne che a partire da stasera sarà protagonista della nuova serie in onda su Rai 1: “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Già prima di questo titolo, era riuscita ad emozionare e intrattenere il pubblico grazie al suo ruolo in “I delitti di BarLum”.

LA REGINA CARLOTTA: UNA STORIA DI BRIDGERTON/ Un altro successo targato Shondaland

Originaria di Ancona, Lucia Mascino ha coltivato la passione per la recitazione fin da giovanissimo; partendo dal Centro di Ricerca e sperimentazione teatrale di Pontedera fino alle prima opportunità tra cinema e teatro. Proprio sul palco è in scena il suo ultimo progetto, Promenade de Santé, spettacolo che la terrà impegnata a Roma per tutto il mese di maggio. A dispetto della notorietà che è riuscita a raggiungere nel corso della sua longeva e prestigiosa carriera, Lucia Mascino è sempre stata molto restia nel mettere in piazza aneddoti di vita privata e sentimentale.

Ridatemi mia moglie/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Giovanni e Chiara in crisi

Lucia Mascino, la protezione della sfera privata e il “rapporto” con i social

Come riportato da Il Corriere della Sera, in un’intervista rilasciata per il settimanale Elle, Lucia Mascino ha rivendicato la scelta di non aprirsi in merito al suo privato, spiegando come reputasse non giusto mettere in piazza la propria sfera intima. Al magazine Confidenze ha però svelato di essere ancora single; pare però – come riporta il quotidiano – che l’attrice abbia avuto una storia d’amore molto importante nel recente passato, durata ben 12. Sull’infanzia e il suo percorso di crescita, Lucia Mascino ha invece raccontato più di un aneddoto nel corso di varie interviste. In particolare, ha rimarcato più volte come fin da piccola le sia stato insegnato il valore dell’indipendenza.

Il Patriarca/Anticipazioni e diretta ultima puntata: Nemo svela la malattia

Lucia Mascino attualmente vive a Roma dove pare che non si sia ancora ambientata del tutto, probabilmente in virtù del suo grande attaccamento alle radici che le hanno dato i natali. Per quanto riguarda i social invece risulta coerente con un profilo basso più volte ostentato; pochi sono gli scatti di quotidianità, predilige infatti rappresentazioni della sua attività professionale. L’attrice non disdegna però qualche piccolo scatto in compagnia di amici e affetti in momenti di spensieratezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA