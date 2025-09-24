Chi è Lucia Mascino? L'attrice è rimasta nell'ombra durante i primi anni della sua carriera, alcune informazioni su di lei.

Lucia Mascino è una nota attrice italiana, nata nel 1977 ad Ancora, grazie al suo incredibile talento è riuscita a conquistare non poco successo nel corso della sua lunga carriera. I suoi primi passi come attrice li ha mossi nel teatro, sin da giovanissima ha manifestato una grande passione per la recitazione e col tempo è riuscita ad approdare anche al cinema e sul piccolo schermo.

Renato Zero e Loredana Bertè: dalla lite alla pace/ Nuovo progetto insieme in tv?

L’attrice ha recitato in vari film di successo sul grande schermo come: L’estate del mio primo bacio, Diverso da chi?, Habemus Papam, Il rosso e il blu, La scoperta dell’alba, Viva la libertà, La ragazza del mondo, Amori che non sanno stare al mondo, genitori quasi perfetti, Odio l’estate, Una terapia di gruppo e molti altri ancora. In televisione, invece, l’abbiamo vista in varie note fiction come: Incantesimo, I delitti del Barlume, Una mamma imperfetta, Suburra – La serie, Io sono Mia, Vivere non è un gioco da ragazzi, Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, Nudes 2 e tante altre ancora.

Selena Gomez e Benny Blanco, quando si sposano? L'annuncio della data/ Tra gli ospiti anche Taylor Swift

Lucia Mascino è approdata tardi sul grande schermo? Le rivelazioni dell’attrice

La sua lunga carriera conta molti successi e lei è felice dei traguardi che è riuscita ad ottenere, in una passata intervista ha però ammesso di essersi pentita di essere approdata al cinema quando aveva quasi trent’anni. A detta sua si è più elastici tra i venticinque e i trent’anni, alcune sfumature si acquisiscono più facilmente. Lei si è detta felice di aver passato nell’ombra i primi dieci anni della sua carriera, dopodiché ha poi aggiunto: “Mi sono strutturata, però dall’altra parte non ho completamente imparato la lingua del cinema”.

Sabrina Zago tronca subito la conoscenza con Enrico, ecco perché/ Nuova batosta per la dama a Uomini e Donne

Negli anni ha dedicato tutta se stessa alla recitazione, si è impegnata moltissimo per raggiungere il successo tanto desiderato. Durante un provino le chiesero se era disposta a farsi rasare a zero e senza nessuna esitazione lo fece, stava sul palco anche con 40 di febbre. Per quanto riguarda invece la sua vita privata non si sa praticamente nulla, ha sempre preferito mantenere un riserbo strettissimo sulla sua vita sentimentale. In una passata intervista ha detto di avere una persona al suo fianco, ma non si è lasciata sfuggire altri dettagli.