Tutto su Lucia Mascino, l'attrice che interpreta Susanna in La ricetta della felicità: la vita privata e le curiosità.

Lucia Mascino, insieme a Cristiana Capotondi, è la protagonista de La ricetta delle felicità, la fiction di Raiuno che racconta la storia di Marta e Susanna, due donne profondamente diverse che diventano, per motivi vari, amiche. Lucia Mascino, classe 1973, è nata ad Ancona e, dopo essersi iscritta alla facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, ad un certo punto, ha deciso di abbandonare gli studi universitari per dedicarsi unicamente alla carriera di attrice. Un sogno che è riuscita a realizzare lavorando sia in tv che a teatro.

Ha recitato, infatti, negli spettacoli teatrali La passione di Cristo con Piera Degli Esposti, Amleto di Filippo Timi (con il quale ha collaborato anche in Favola, Romeo e Giulietta, La sirenetta e Don Giovanni) e Bella figura scritto da Jasmine Reza e diretto da Roberto Andò. Ha lavorato anche al cinema nel film Un altro pianeta di Stefano Tummolini, in Concorso alle Giornate degli Autori della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

La vita privata di Lucia Mascino

Della vita privata di Lucia Mascino si sa davvero poco. L’attrice, infatti, è sempre stata molto discreta e riservata ma sulle pagine di Confidenze ha rivelato di essere single: «L’amore è sempre stato problematico. Dieci anni fa ho chiuso la mia relazione più lunga. Dopo 12 anni ho realizzato che nessuno dei due aveva voglia di sposarsi e a me era mancata una dose di felicità. Come dicevo, però, ho difficoltà con le chiusure e ho impiegato altri tre anni per dire basta. Poi, c’è il tempo di guarigione che, se la ferita è stata dolorosa, è lungo. Ora sono single, ma non ho niente contro i matrimoni, anzi. Ci vado con piacere e mi commuovo».

Lucia Mascino, inoltre, ha anche un legame con l’amatissima Virna Lisi: «Mio padre era suo cugino. Virna, però, io l’ho incontrata solo una volta in aeroporto. Andavamo entrambe a Parigi: io a fare uno spettacolo teatrale al Parc de là Villette, lei per andare in giuria a Cannes», raccontò al Messaggero nel 2024, parlando di cosa accadde: «Le dissi: “Sono la figlia di Gianni, che piacere conoscerti”. Aveva un gessato scuro e gli occhiali da sole, e ho capito subito che la sua storia l’aveva portata a essere chiusa, quasi diffidente. Per fortuna, con lei c’era sua sorella Esperia – con la quale avevo rapporti perché veniva a trovarci ad Ancona – che ha subito sciolto l’imbarazzo. Virna era partita giovanissima. Lei, mio padre e gli altri cugini si sono frequentati più da ragazzi che dopo. Avrei voluto conoscerla sul lavoro per non sembrare quella che le chiedeva qualcosa. Ho esagerato in discrezione e ho perso tante cose importanti che avrebbe potuto raccontarmi».