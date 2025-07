Chi è Lucia Pizzuti, fidanzata di Fabio Rovazzi: laureata in nutrizione, i due stanno insieme da diversi anni e sognano un futuro insieme

Nella vita di Fabio Rovazzi non c’è posto solamente per i social e per la musica. L’artista è fidanzato da diversi anni con la giovane Lucia Pizzuti, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. La fidanzata di Fabio Rovazzi non ha niente a che vedere con video su YouTube, mixtape e canzoni, e neppure con i palchi più importanti d’Italia che invece il giovane Fabio calca ormai da quando è giovanissimo. Allo stesso tempo è però molto attiva sui social e proprio per questa ragione dal suo profilo Instagram arrivano delle informazioni importanti che riguardano proprio Lucia Pizzuti. La ragazza è laureata in nutrizione: meno di un anno fa si è laureata, con ovviamente Fabio al suo fianco. Una giornata indimenticabile per Lucia e la sua famiglia e ovviamente anche per il suo fidanzato, che con lei sogna un futuro importante.

Fabio Rovazzi non ha mai nascosto di sognare, insieme a Lucia Pizzuti, un futuro insieme. “Vorrei diventare papà ma rispetto i tempi della mia compagna” ha raccontato qualche tempo fa l’artista milanese, che dunque vede Lucia come la mamma dei suoi figli. Laureata da pochissimo, Lucia Pizzuti pensa però prima a realizzarsi professionalmente per poi pensare a creare una famiglia con l’uomo al suo fianco.

Dopo la laurea in nutrizione, Lucia Pizzuti non ha potuto fare a meno di ringraziare il fidanzato Fabio Rovazzi, descrivendolo come “la persona che ha sopportato fino all’ultimo giorno le mie lamentele”. I due stanno insieme da diversi anni e in questo tempo insieme si sono spesso dilettati in viaggi vari in giro per il mondo: a quanto pare, infatti, viaggiare e scoprire insieme diversi angoli di paradiso è una delle passioni di questa giovane coppia, che sogna di costruire un futuro insieme.