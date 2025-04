Se Irma Testa si è dedicata al pugilato, diventando una campionessa oltre ad essere la prima donna ad aver preso parte, per l’Italia, alle Olimpiadi in questo sport, lo deve alla sorella Lucia Testa. È stata proprio lei, più grande di qualche anno rispetto all’atleta di Torre Annunziata, ad averla fatta avvicinare a questo sport. Come ha avuto modo di raccontare proprio Irma, grazie alla sorella che praticava pugilato si è incuriosita e ha deciso di tentare, di fare una prova, innamorandosi perdutamente di questo sport. Proprio a Lucia Testa, infatti, sarà eternamente grata. Le due sorelle sembrano essere molto unite e per questa ragione hanno deciso di prendere parte al programma “The Couple”, in gara insieme. Ma chi è Lucia Testa, la sorella di Irma Testa?

Lorenzo Amoruso, ex compagno Manila Nazzaro/ Lei: "Fu artefice di shitstorm nei miei confronti"

Chi è Lucia Testa, sorella di Irma Testa? “La mia anima”

Lucia Testa, sorella di Irma Testa, ha solamente un anno in più di lei. Dopo essersi dedicata da ragazzina alla boxe, ha cambiato strada abbandonando lo sport. Oggi svolge con enorme soddisfazione il lavoro per il quale ha studiato: fa l’infermiera. Lucia ha un rapporto stupendo con la sorella Irma, nonostante il lavoro della sua sorellina più piccola l’abbia portata a star fuori casa fin da ragazzina. Irma ha infatti iniziato a gareggiare a 14 anni e oggi vive a Perugia e non più in provincia di Napoli, ma il legame tra loro sembra essere rimasto quello di quelle due bambine che si volevano bene.

Chi è Alessandra, fidanzata di Irma Testa/ "Si è trasferita a Perugia per starmi accanto"

Qualche tempo fa, Irma Testa ha dedicato alla sorella Lucia queste parole: “Ho sempre pensato che l’amore vero dovrebbe avvicinarsi almeno in parte, a quello che c’è tra di noi. Perché il mio e il tuo; È AMORE PURO. Anima mia“. Una dedica che testimonia il rapporto profondo che c’è tra loro: un legame unico che avremo modo di vedere anche a “The Couple”.