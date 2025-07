Un amore immenso quello che Lino Banfi ha vissuto con la moglie Lucia Zagaria, che ha amato a lungo, per tutta la vita: più di sessant’anni di matrimonio, infatti, per la coppia, che dopo aver festeggiato le nozze d’oro ha organizzato una splendida festa per celebrare un amore unico. I due si sono sposati nel 1962, dopo dieci anni di fidanzamento: Lucia aveva appena 24 anni, lui due in più. Dal loro amore sono nati Rosanna e Walter. La moglie di Lino Banfi è venuta a mancare nel 2023, dopo una lunga malattia, l’Alzheimer. Una sofferenza immensa per Lino Banfi, che è rimasto vicino alla donna nei suoi ultimi e difficili anni: da sette anni, infatti, Lucia Zagaria doveva fare i conti con la terribile malattia che l’ha strappata alla vita. “Era cosciente di cosa le fosse capitato – ha raccontato l’attore pugliese – e aveva paura di dimenticarmi”.

Un amore durato sessant’anni quello tra Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria, che ha attraversato una vita intera. Lui era appena uscito dal seminario, dove lo avevano mandato i suoi genitori nella speranza che si facesse prete: lei, invece, faceva la parrucchiera e aveva un negozio. I due si piacquero da subito e decisero di fidanzarsi, tanto che Lucia lasciò tutto per seguirlo a Roma e iniziare con lui una nuova vita che ha portato poi al successo e alla nascita di due splendidi figli.

Chi è Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: “Scappò a Roma con me”

“Ci capimmo subito, ci innamorammo. Noi eravamo fidanzati però io facevo una vita un po’ frenetica con i tour teatrali. Lei mollò il negozio per me, per venire a Roma e seguire la mia carriera. Aveva messo da parte dei soldi per noi, convinta che avremmo comprato una casa in Puglia. Invece partimmo per Roma” ha raccontato Lino Banfi parlando di Lucia Zagaria. La moglie di Lino Banfi, scomparsa nel 2023, resta ancora oggi un grande vuoto nella vita dell’attore: entrambi speravano di morire insieme, ma la vita ha avuto altri piani per loro.