Tutto su Luciano, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025 spunta Luciano, cavaliere che è arrivato in trasmissione nelle scorse puntate per conoscere e corteggiare Gemma Galgani. Capelli bianchi, baffi curati e aspetto elegante e con un sorriso rassicurante, Luciano non ha conquistato subito l’attenzione di Gemma. La dama del trono over, dopo averlo conosciuto e aver ascoltato le sue parole, pur ammettendo di non provare un interesse fisico nei suoi confronti ha deciso comunque di farlo restare in trasmissione per poterlo conoscere meglio.

Di Luciano, però, non ci sono molte informazioni perché il cavaliere non ha svelato dettagli sulla sua vita privata. Tina Cipollari, però, ha esortato il cavaliere a non perdere tempo con Gemma perché, presto, la frequentazione sarà chiusa dalla dama del trono over.

Luciano e Gemma Galgani: Tina Cipollari attacca la dama

Nella puntata di Uomini e donne del 9 aprile 2025, Maria De Filippi manda in onda il filmato dell’esterna tra Luciano e Gemma. Dopo aver rivissuto l’esterna, Gemma, al centro dello studio, racconta di essere stata bene con Luciano, di aver trovato una persona gradevole ma lei, in esterna, era fredda e distaccata e tale atteggiamento della dama scatena la reazione di Tina Cipollari.

Convinta che Gemma non provi alcun interesse per Gemma e che lo abbia tenuto per per avere un’esterna, la Cipollari si scaglia contro la dama di Torino criticando il suo atteggiamento e il suo modo di fare. Tina esorta Gemma ad essere sincera quando non le piace un uomo esteticamente. La Galgani, poi, fa apprezzamenti nei confronti di un altro cavaliere con cui, poi, balla in studio.