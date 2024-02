Chi è Luciano Darderi, tennista italo-argentino vincitore del primo Atp a 21 anni/ I Roland Garros nel mirino

Luciano Darderi, il tennis italiano festeggia un altro successo

Non solo Jannik Sinner, un’altra giovane talento sembra farsi largo nel mondo del tennis con l’obiettivo di approdare quanto prima al ranking che conta e al primo grande slam. Stiamo parlando di Luciano Darderi, tennista 21enne italo-argentino che è riuscito nell’impresa di vincere il suo primo Atp in carriera: il 250 di Cordoba. Al gioiello italiano sono bastati solo due set per imporsi sull’argentino Facundo Bagnis con un risultato finale di 6-1 6-4.

Con la prima vittoria in un Atp, Luciano Darderi non ha solo acceso i riflettori su di lui ma ha soprattutto reso in discesa il cammino verso il primo Grande Slam della sua carriera. Prima del trionfo a Cordoba era stabile in 136esima posizione; la vittoria – come riporta Il Fatto Quotidiano – lo ha portato a fare un salto di ben 70 posizioni nel ranking accasandosi dunque in 76esima posizione.

Luciano Darderi, dalla doppia cittadinanza ai numeri incredibili nell’ultimo biennio

Come anticipato, Luciano Darderi può dunque ambire quanto prima ad un posizionamento ancor più favorevole, tale da garantirgli l’accesso al tabellone per i prossimi tornei. In particolare, non da sottovalutare un’eventuale partecipazione ai prossimi Roland Garros che si terranno tra appena tre mesi. E’ dunque un momento decisamente positivo per lo sport italiano, soprattutto nel mondo del tennis dopo il recente trionfo di Jannik Sinner agli AusOpen.

Non tutti conoscono le ragioni della doppia cittadinanza di Luciano Darderi, per l’appunto italo-argentino. Il classe 2002 è nato a Villa Gesell in provincia di Buenos Aires. Cresciuto in Argentina – come racconta Il Fatto Quotidiano – si è trasferito in Italia all’età di 10 anni ottenendo così anche la cittadinanza del nostro Paese grazie al nonno paterno; emigrato per l’appunto in Sudamerica dopo la Seconda Guerra Mondiale.

