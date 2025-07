Luciano Darderi batte De Jong all’Atp di Bastad e si aggiudica il suo terzo titolo personale in un anno: “Gioia incredibile”.

E’ un momento magico personale ma che abbraccia con piacevole riflesso tutto il mondo del tennis italiano; Luciano Darderi conquista il suo terzo titolo Atp nel giro di un solo anno: con la vittoria a Bastad impreziosisce il suo bottino personale in termini di trofei e, considerando i soli 23 anni, si profila come altro fiore all’occhiello del tennis italiano. Decisiva la vittoria per 6-4, 3-6, 6-3 ai danni di De Jong: un match carico di emozioni ma che, salvo qualche momento di difficoltà, lo ha visto ampiamente in controllo per buona parte della sfida.

Un anno da sogno per Luciano Darderi che non vuole certo fermarsi; lo confermano le parole a margine della vittoria dell’Atp di Bastad dove oltre a sottolineare la sua gioia incontenibile ha promesso di voler migliorare ulteriormente. “Ero nervoso dalla sera prima, questo è il mio terzo titolo a 23 anni ed ho vinto alla mia prima volta in questo torneo; è davvero incredibile”. Il tennista sa bene di dover mantenere i piedi ben saldi sul terreno per dare seguito ad una scia vincente che si incastona con le recenti imprese dei suoi colleghi azzurri: “Devo restare concentrato, spero di continuare così; non voglio fermarmi”.

Luciano Darderi regala un record al tennis italiano: mai 7 azzurri in contemporanea in top 50

Dopo Fabio Fognini nel 2018, Luciano Darderi si porta a casa la vittoria dell’Atp di Bastad che vale molto, come anticipato, per l’intero settore del tennis italiano. Il 23enne infatti – grazie ai 3 titoli vinti quest’anno – riuscirà ad accedere alla 46a posizione nella classifica mondiale. Un balzo che segna un record degno di nota per lo sport italiano dato che mai nella storia 7 tennisti italiani erano riusciti ad entrare nella top 50 in contemporanea; ora, con il suo trionfo in Svezia, la missione è compiuta.