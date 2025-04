Chi è Luciano, il nuovo cavaliere del trono over che corteggia Gemma Galgani

New entry nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 2 aprile 2025. L’appuntamento odierno si apre con Gemma Galgani che raggiunge il centro dello studio per conoscere un nuovo pretendente. Maria De Filippi annuncia così l’arrivo di Luciano, un signore distinto, di bell’aspetto, con un capelli brizzolati e un look casual. Luciano si accomoda al centro dello studio e viene accolto con un sorriso da Gemma, pronta a conoscerlo meglio.

Della vita privata del nuovo cavaliere, tuttavia, non ci sono informazioni. Molto elegante nell’atteggiamento, tuttavia, Luciano appare intenzionato a conoscere e a conquistare Gemma che, nonostante le varie delusioni ricevute sia in passato che nell’attuale stagione, non ha ancora perso la speranza di trovare il vero amore.

Luciano e la conoscenza con Gemma Galgani: i commenti di Tina Cipollari

L’arrivo di Luciano in studio scatena immediatamente la curiosità di Tina Cipollari, sempre pronta a commentare le conoscenze di Gemma Galgani. “Ma chi te l’ha fatto fare ad affrontare questo viaggio?”, chiede la bionda opinionista convinta che, anche tale conoscenza di Gemma, si concluderà con un nulla di fatto.

La dama di Torino, tuttavia, diversamente dal passato, appare intenzionata a concedere una possibilità ai suoi pretendenti anche se non scatta subito la scintilla. Dopo aver chiuso con Orlando con cui è uscita diverse volte e con il quale non c’è mai stato un bacio fino all’addio del cavaliere che ha lasciato la trasmissione per una segnalazione di Tina Cipollari che ha parlato di una signora russa con cui, come ha spiegato lo stesso Orlando, il cavaliere è stato fidanzato per dieci anni, Gemma troverà in Luciano il suo principe azzurro?

