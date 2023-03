Chi è Luciano Teodori, marito di Gigliola Cinquetti/ Noto reporter e giornalista

Gigliola Cinquetti e suo marito Luciano Teodori: l’amore di una vita

E’ difficile non accostare il nome di Gigliola Cinquetti al suo brano più iconico, Non ho l’età; canzone che l’ha portata alla consacrazione artistica sul palco del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni la cantante non è riuscita forse a dare seguito al successo conseguito, seppur occupando ancora oggi un ruolo comunque importante nella cultura musicale italiana. A differenza delle tappe della sua carriera artistica, non molti sono a conoscenza di quelli che sono i dettagli della sua vita sentimentale; Gigliola Cinquetti è infatti legata da diversi anni al giornalista Luciano Teodori.

Nonostante la notorietà che da anni circonda sua moglie Gigliola Cinquetti, Luciano Teodori ha sempre evitato di risultare in evidenza nel novero della cronaca e delle notizie di gossip. Classe 1950, è uno stimato reporter oltre che giornalista; molto attento alla propria privacy sia dal punto di vista personale che in riferimento alla sua longeva relazione con la cantante Gigliola Cinquetti. Entrambi si sono conosciuti da giovanissimi tra gli anni ’60 e ’70 e da allora non si sono più lasciati.

Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori: il matrimonio privato e la nascita dei figli Giovanni e Costantino

Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori si sono sposati negli anni ’70 ma la data precisa non è nota per volontà dei diretti interessati. Come riportato in rete, entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla cerimonia nuziale come dimostrato anche dall’organizzazione privata e riservata a pochi intimi. Dopo il matrimonio Gigliola Cinquetti decise di dedicarsi per diversi anni alla famiglia con la complicità del marito, lasciando momentaneamente la notorietà da artista e dunque la sua carriera professionale.

Dopo la pausa post matrimonio, Gigliola Cinquetti è tornata ad essere un personaggio di peso nel mondo dello spettacolo ma in una veste nuova; ovvero come conduttrice e giornalista. Nel frattempo, ha coltivato il suo amore con Luciano Teodori lontano dalla luce dei riflettori e dagli occhi indiscreti. Dalla loro lunga unione sono infatti nati due amati figli, Giovanni e Costantino: il primogenito nel 1980 e il secondo nel 1984. Entrambi sono dunque arrivati nel periodo di pausa dal canto di Gigliola Cinquetti, con l’obiettivo dunque di dare prima la giusta importanza al proposito di costruire una famiglia felice con il giornalista Luciano Teodori.











